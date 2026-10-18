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Koç Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğle saatlerindeki Ay ve Plüton kavuşumu arkadaş ortamlarında ve kalabalıkta kendini yorgun hissettirebilir; Venüs'le kurduğu kare ise baldır ve ayak bileği çevresinde ağırlık bırakabilir. Oturduğun yerde birkaç dakikada bir bacak kaslarını esnetmek dolaşımı hızlandırır. Sabah saatlerindeki Ay ve Neptün sekstili uykuya dair hassasiyeti artırıyor, bu yüzden akşam uzun süre ekranda vakit geçirme. Öğleden sonraki Uranüs üçgeni hareket etme isteği veriyor, kısa bir tempolu yürüyüş zihnini boşaltır. Yeterince su iç, ağır bir öğle yemeğinden kaçın. Akşam ılık bir duşla bacaklarını gevşet. Düzenli bir uyku saati belirlemek de bedenini dengeler. Papatya çayı ve sade bir akşam yemeği gece uykusunu destekler. Ayakkabılarını rahat seçmek de yorgunluğu azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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