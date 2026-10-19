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20 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğleye doğru geri giden Venüs ile Plüton'un karesi arkadaş ortamlarında ya da grup içinde yorucu bir hız yaratabilir ve baldır, ayak bileklerinde yorgunluk hissettirebilir. Oturduğun yerde sık sık pozisyon değiştirmek ve bacaklarını germek dolaşımı rahatlatır. Şafakta Ay ile Mars'ın karşı karşıya gelmesi uykunun hafif bölünmesine ve gün içinde sabırsızlığa yol açabilir, kısa nefes molaları ver. Gün sonunda Merkür karesi zihnini yorabilir, telefonu erken kenara bırak. Yeterince su iç, ağır öğle yemeğinden kaçın ve akşam ılık bir duşla günü kapat. Hafif bir yürüyüş de enerjini toparlar. Bacak kaslarını akşam ılık suyla gevşetmek ağırlığı alır. Düzenli bir uyku saati belirlemek ve akşam yemeğini erken yemek de bedenini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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