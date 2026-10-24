Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay gün boyu burcunda ilerlerken bedenin hareket etmek, koşmak ve enerjisini atmak istiyor; gece yarısından sonra Mars'la kurulan üçgen sabaha kaslarında bir kıpırtı bırakmış olabilir. Spor yapacaksan ısınmadan hızlı tempoya geçme, çünkü uyluk ve baldır kasları bugün hızlı çekilmeye açık. Jüpiter'e kavuşan Ay sana iyimserlik ve çabuk toparlanma gücü veriyor. Merkür'ün geri adımı sağlıkla ilgili bir kontrolü ya da randevuyu yeni bir tarihe taşımayı gerektirebilir. Spor sonrasında muz ya da yoğurt gibi hafif bir yiyecek kas yorgunluğunu azaltır. Akşam on dakikalık bir esneme programı ertesi sabahki tutukluğu önler, ayrıca ayakkabılarını sabit ve rahat bir tabanlı modelle değiştir. Güne bir bardak suyla başlamak ve öğle arasında hafif bir meyve yemek kasların için yeterli yakıt sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…