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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Ekim Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Ekim Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Ekim Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay gün boyu burcunda ilerlerken bedenin hareket etmek, koşmak ve enerjisini atmak istiyor; gece yarısından sonra Mars'la kurulan üçgen sabaha kaslarında bir kıpırtı bırakmış olabilir. Spor yapacaksan ısınmadan hızlı tempoya geçme, çünkü uyluk ve baldır kasları bugün hızlı çekilmeye açık. Jüpiter'e kavuşan Ay sana iyimserlik ve çabuk toparlanma gücü veriyor. Merkür'ün geri adımı sağlıkla ilgili bir kontrolü ya da randevuyu yeni bir tarihe taşımayı gerektirebilir. Spor sonrasında muz ya da yoğurt gibi hafif bir yiyecek kas yorgunluğunu azaltır. Akşam on dakikalık bir esneme programı ertesi sabahki tutukluğu önler, ayrıca ayakkabılarını sabit ve rahat bir tabanlı modelle değiştir. Güne bir bardak suyla başlamak ve öğle arasında hafif bir meyve yemek kasların için yeterli yakıt sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Mars ile Jüpiter ev alanındayken aile sofrasında uzun, lezzetli ve bol çeşitli yemekler bugün seni cezbedebilir. Venüs'ün öğle vakti Terazi'ye geri dönmesi günlük sağlık düzeninde tatlı ve yağlı yiyecekler konusunda iştahını artırıyor. Porsiyonları küçük tutup yemeğe yavaş başlamak midene ve bağırsaklarına iyilik yapar. Akşamüstü Ay'ın Jüpiter'e uzanması evde sevdiklerinle kısa bir yürüyüşe çıkma isteği uyandırabilir; kabul et. Retro Merkür uyku saatini kaydırabilir. Gece yarısına kadar süren sohbetler yerine erkenden dinlenmek sabahı daha rahat karşılamanı sağlar. Yemekten sonra zencefil ya da ıhlamur çayı sindirimi kolaylaştırır; şekerli içecekleri bugün sofradan uzak tut. Öğle yemeğinden sonra on beş dakikalık bir yürüyüş kan şekerini dengeler ve ağırlık hissini azaltır, kahveni de sütlü seçerek mideni koru.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evdeki Mars ve Jüpiter bugün çok konuşma, çok yazışma ve çok dolaşma isteğini artırıyor; ses tellerin ve boğazın yorulabilir. Gün içinde sessiz kalacağın kısa bir mola bulmak ve konuşmalarının arasına su ya da ılık bir içecek eklemek sesini korur. Sabaha karşı Ay'ın Mars'la üçgeni zihnini hızlandırmış, uykunu bölmüş olabilir. Yöneticin Merkür geri giderken sinir sisteminde dağınıklık, dikkatsizlik ve unutkanlık hissedebilirsin; yapılacaklar listesini tek sayfada tutmak rahatlatır. Gün batımına yakın bir arkadaşınla yapacağın kısa yürüyüş zihnini toparlar. Akşam saatlerinde yüksek sesli müzik yerine sakin bir çalma listesi seç, mesajlarına gece cevap vermeyi bırak. Çayını ya da kahveni gün içinde iki fincanla sınırlamak sinirlerini sakin tutar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay kariyer alanından geçerken iş fikirlerin ve sorumluluklarınla uzun süre masa başında oturmak isteyebilirsin; alt sırtın ve kalçan bu duruştan etkilenebilir. Her saat başı ayağa kalkıp bir iki dakika dolaşmak belindeki gerginliği çözer. Mars'tan sabaha karşı gelen destek enerjini yükseltmiş, Jüpiter'le buluşan Ay ise sana iyimser bir ruh hali getiriyor. Merkür geriye giderken yemek düzenin kayabilir; öğün atlamak yerine hafif bir kahvaltıyla güne başla. Akşam dizlerinin altına küçük bir yastık koyarak sırtüstü uzanmak belini rahatlatır. Hafta sonu olsa da çalışma masanda uzun süre kalma, biraz dışarı çık ve kısa bir yürüyüşle kaslarını gevşet. Çalışma masanın üzerine küçük bir bitki koymak gözünü ve ruhunu dinlendirir, nefesini açar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars ve Jüpiter bedenine yeni bir canlılık veriyor ve spor yapma isteğini büyütüyor. Omurgan, omuzların ve duruşun bugün özellikle önem kazanıyor; dik durmaya çalışmak, yürürken göğsünü açmak ve başını yukarıda tutmak sana hem sağlık hem özgüven olarak döner. Ay'ın Mars'la sabaha karşı kurduğu üçgen kas gücünü, Jüpiter'le gün batımına doğru yaptığı üçgen ise dayanıklılığını artırıyor. Güneşli bir saatte yarım saat dışarı çıkmak D vitamini ve ruh hali için faydalı. Merkür geriye giderken ev işlerinde ağır kaldırma yapıyorsan dizlerini bükerek eğil. Akşam yemeğini sade tut, yemekten sonra on dakika dik oturmak sindirimi hızlandırır. Sert merdiven çıkışlarında korkuluktan destek alıp dizlerini zorlamamaya dikkat et, spor sonrası ense ve bel çevreni ılık bir havluyla ısıt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay ortak kaynaklar alanından geçerken borç, paylaşılan harcama ve gizli endişeler zihnini meşgul edebilir; bu yük bazen baş ağrısı ya da çene gerginliği olarak hissedilir. Mars'ın gece yarısından sonra kurduğu üçgen bu kaygıyı yatıştırmış, Jüpiter'in akşamüstü yaptığı üçgen ise sana iyimser bir bakış getiriyor. Venüs öğle vakti ikinci evine geri dönerken kendine değer verme duygun artıyor; bunu küçük bir bakım ya da sevdiğin bir yemekle kutla. Retro Merkür uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Yatmadan önce yarım saat sakin bir kitap okumak ve başucuna telefonu koymamak uykunu derinleştirir. Çene çevrende gerginlik varsa gün içinde dişlerini sıkmadığından emin ol. Öğle yemeğinde ağır baharatlı yiyecekler yerine mercimek çorbası ve yoğurt gibi sade seçenekleri tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs öğle saatinde burcuna geri dönerken cildin, saçın ve genel görünümün bedenine duyduğun ilgiyle bağlantılı olarak öne çıkıyor. Yüzüne bol su çarpmak, gözlerinin altını soğuk bir bezle dinlendirmek ve güneşten korunmak bugün güzel bir bakım rutini olur. Ay yedinci evinden geçerken ilişkilerden gelen duygusal yük bel çevrende hafif bir gerginlik bırakabilir. Mars'ın sabaha karşı gelen desteği enerjini hareketlendirmiş, Jüpiter'in akşamüstü yaptığı üçgen moralini yükseltiyor. Merkür geri giderken yemek saatlerini düzenli tutmak enerji dalgalanmasını önler. Akşam kendi başına çıkacağın kısa bir yürüyüş dengeni bulmana fırsat sunar, ayrıca yastığını yüksekliğine göre ayarlamak boyun ağrısını azaltır. Saçlarını fazla sıcak fönle kurutmamak ve sıcak duştan kaçınmak cildini korur, bol su içmeyi de unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş ve Merkür burcundayken bedenin yenilenme, arınma ve düzenli bir rutin istiyor. Ay günlük sağlık alanından geçerken kahvaltıyı atlamamak, bağışıklığını güçlendirmek için mevsim meyvelerini sofraya eklemek özellikle önem kazanıyor. Sabaha karşı Mars'la kurulan üçgen bedenine canlılık, gün batımında Jüpiter'le yapılan üçgen ise umut veriyor. Merkür burcunda geri giderken uyku saatin ya da dinlenme ihtiyacın değişebilir; öğleden sonra kısa bir mola vermek gün sonu yorgunluğunu azaltır. Boğazını korumak için soğuk içeceklerden uzak dur. Akşam kabak ya da havuç gibi yumuşak sebzelerden yapılmış bir yemek vücudunu toparlar, yatmadan önce omuzlarını gevşetmeyi de ihmal etme. Güne zencefilli bir içecekle başlamak boğazını ve sindirimini rahatlatır, öğleden sonra on dakika temiz havada yürümek de bağışıklığına yardımcı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay aşk ve keyif alanından geçerken dans etmek, oynamak, yürümek ya da arkadaşlarınla bir etkinliğe katılmak ruh halini düzeltiyor. Ayak bileklerin ve tendonların bugün hareket sevgisinden biraz daha fazla yorulabilir; rahat tabanlı bir ayakkabı seç. Gece yarısından sonra Mars'la kurulan üçgen enerjini canlandırmış, Jüpiter'le yapılan üçgen ise sana yeni bir spor ya da hobi fikri getirebilir. Merkür on ikinci evinde geri giderken zihnin dinlenme isteyebilir; kısa bir sessizlik molası stresini düşürür. Akşam yemeğinde baharatlı yiyeceklerden uzak durmak mide yanmasını önler. Gün sonunda dizlerini göğsüne çekip yavaş bir esneme yap, ardından bitki çayı iç. Gün içinde bir kez ayakkabılarını çıkarıp ayak bileklerini yavaşça çevirmek tendonlarını rahatlatır ve kan akışını artırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ev alanından geçerken bugün evde mutfakta vakit geçirmek, sofra hazırlamak ve ailenle birlikte yemek yemek sana iyi gelecek. Dişlerin, çenen ve ağız sağlığın günün konusu olabilir; sert yiyecekleri ısırırken dikkatli ol ve yemekten sonra dişlerini fırçalamayı ihmal etme. Mars'ın sabaha karşı verdiği destek enerjini canlandırmış, Jüpiter'in akşamüstü yaptığı üçgen ise ruh halini iyileştiriyor. Merkür on birinci evde geri giderken arkadaş ortamında geç saate kalmak uykunu kısaltabilir. Güne güneş ışığıyla başlayıp balkonda beş dakika durmak D vitamini ve moral için yeterli. Akşam sütlü bir içecek ya da ıhlamur seni rahatlatır, yatmadan önce çeneni gevşetmeyi dene. Yemeklerden önce ağzını ılık tuzlu suyla çalkalamak diş etlerini rahatlatır, sert gıdaları küçük parçalara bölmek de çeneni korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay üçüncü evinden geçerken el, bilek ve dirsek kasların çok yazı yazma, telefon kullanma ve mesajlaşma yüzünden yorulabilir. Bilek çevirme hareketlerini ve parmak esnetmelerini günün içine serpiştirmek karpal tünel yorgunluğunu önler. Mars'ın sabaha karşı Ay'a uzattığı destek enerjini yükseltmiş, Jüpiter'le buluşan Ay ise sana canlı bir ruh hali getiriyor. Merkür kariyer evinde geri giderken iş stresi omuzlarına yük bindirebilir; omuz başlarını geriye doğru yavaşça çevir. Telefonu çok tutuyorsan yazıyı iki elle yazmak ve kollarını destekli bir yüzeye koymak da fayda sağlar. Akşam ılık bir yürüyüş seni toparlar, yatmadan önce ellerini ılık suda beş dakika tut. Telefonun ekranını bir elle değil iki elle kullanmak ve bakış hizanı yükseltmek boynundaki yükü hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay para alanından geçerken tatlı, atıştırmalık ve alışveriş yoluyla kendini ödüllendirme isteğin artabilir; bu, günün büyük bir bölümünde mide ve sindirimle ilgili hafif bir ağırlık olarak hissedilebilir. Gün içinde öğünleri düzenli tutmak ve tatlıyı yemekten sonra küçük bir porsiyonla bitirmek dengeni korur. Sabaha karşı Mars'tan gelen destek bedenine hareket isteği vermiş, gün batmadan Jüpiter'le buluşan Ay ise yeni bir yüzme, yoga ya da bakım rutini fikrini aklına getirmiş olabilir. Merkür dokuzuncu evinde geri giderken seyahat varsa ilaç ve temel yedek eşyalarını yanına al. Akşam hafif bir sebze çorbası ve kısa bir yürüyüş uykuna yardım eder. Akşam yemeğinden sonra kısa bir süre ayakta kalmak ve masanın başında uzun kalmamak sindirimini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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