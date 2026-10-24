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25 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ekim Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay gün boyu burcunda ilerlerken bedenin hareket etmek, koşmak ve enerjisini atmak istiyor; gece yarısından sonra Mars'la kurulan üçgen sabaha kaslarında bir kıpırtı bırakmış olabilir. Spor yapacaksan ısınmadan hızlı tempoya geçme, çünkü uyluk ve baldır kasları bugün hızlı çekilmeye açık. Jüpiter'e kavuşan Ay sana iyimserlik ve çabuk toparlanma gücü veriyor. Merkür'ün geri adımı sağlıkla ilgili bir kontrolü ya da randevuyu yeni bir tarihe taşımayı gerektirebilir. Spor sonrasında muz ya da yoğurt gibi hafif bir yiyecek kas yorgunluğunu azaltır. Akşam on dakikalık bir esneme programı ertesi sabahki tutukluğu önler, ayrıca ayakkabılarını sabit ve rahat bir tabanlı modelle değiştir. Güne bir bardak suyla başlamak ve öğle arasında hafif bir meyve yemek kasların için yeterli yakıt sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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