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23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Akrep'e geçişiyle alt karın, bel ve kalça çevrende hafif bir ağırlık ya da yenilenme hissi olabilir; bu bölgeyi sıcak bir havlu ya da ılık bir duşla rahatlat. Merkür yarın geriye döneceği için tahlil, kontrol ya da rapor randevularını bugün gözden geçirmek yerinde. Sabah kahvaltısında yumurta ya da peynir tercih etmek enerjini dengeler. Gece Ay burcuna girerken enerjin aniden yükselebilir ve uyumakta zorlanabilirsin; ekran ışığını erken azalt, odanın havasını değiştir. Akşamüstü yarım saatlik tempolu yürüyüş içindeki fazla enerjiyi atar. Kahveyi öğleden sonra azalt. Omuzlarını gevşetip derin nefes almak sinirlerini toparlar. Öğle yemeğini yürüyerek bitirmek bağırsak hareketlerini destekler. Fazla çay ve kahve yerine su iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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