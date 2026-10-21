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22 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, burcundaki Chiron'la Güneş'in gece yarısından sonra kurduğu karşıtlık eski bir yorgunluğu ya da kendine yönelik sert düşünceleri hatırlatabilir; bugün bedenini zorlama. Ay'ın Uranüs karesi uykunu hafif bölebilir; sabaha yavaş başla ve ilk işin bir bardak su içmek olsun. Ay on ikinci evinde bütün gün yönsüz kaldığı için yoğun spor yerine hafif esneme ve kısa bir yürüyüş seç. Akşam sekizinci evindeki geri hareketli Venüs ılık bir duş ve erken bir yemekle rahatlamana yardım eder. Telefonu uykudan önce bırakmak ve odayı serin tutmak uyumanı kolaylaştırır. Kahveyi öğleden sonra azalt, yerine bitki çayı seç. Sabah güneş ışığına çıkmak da enerjini toparlar. Gün içinde kısa nefes molaları ver ve omuzlarını gevşet.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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