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21 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gece yarısından sonra Ay ile Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi uykunu hafif bölebilir; sabah kalkarken yavaş ol ve ağır bir kahvaltıdan kaçın. Öğleye doğru Ay'ın yedinci evindeki Güneş'le kurduğu üçgen enerjini toparlıyor, bir arkadaşınla yapacağın kısa bir yürüyüş iyi gelir. Ay öğleden ikindiye kadar yönsüz kaldığı için bu saatlerde yoğun spor yerine hafif esneme yap. İkindiyle Ay Balık'a geçip on ikinci evine girince yorgunluk ve içe kapanma hissi artabilir; ayaklarını kaldırıp on dakika dinlenmek rahatlatır. Akşam retro Venüs'le kurulan üçgen için ılık bir duş ve erken yemek yeterli. Gün boyu bol su iç. Telefonu uykudan önce kenara bırakmak uykuna destek olur. Geceyi hafif bir yemekle kapat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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