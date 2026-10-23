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24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bütün gün burcunda dolaşırken enerjin yüksek ama sabrın kısa olabilir; Satürn'le buluştuğu saatlerde birden yorgunluk ve baş çevresinde bir ağırlık hissedebilirsin. Neptün'le yapılan gece buluşması uykuyu hafif, rüyaları yoğun yapmış olabilir; sabahı sakin bir kahvaltıyla ve birkaç dakikalık nefes çalışmasıyla başlatmak iyi gelir. Merkür'ün geri adımı sağlık randevularını ve tahlil sonuçlarını yeniden planlama ihtiyacı doğurabilir. Yüksek tempo yerine kısa ve düzenli aralarla çalış. Kafa çevrende gerginlik varsa şakaklarına ılık bir bez koy. Akşam hafif bir yemek ve kısa bir yoga uykuyu kolaylaştırır, telefonu yatağa götürme. Gün içinde öfke patlamalarını fark edince önce on yavaş nefes almak, ardından kısa bir yürüyüşe çıkmak kafandaki baskıyı azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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