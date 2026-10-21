Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Ay'ın bütün gün yönsüz kalması yeni bir egzersiz ya da diyet denemek için uygun değil; mevcut rutinini koru ve gün içinde su içmeyi aksatma. Gece Ay'ın ikinci evindeki Uranüs'le karesi uykuyu hafif bölebilir, sabah boyun ve omuzlarını yavaşça çevir. On ikinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı içinde tuttuğun bir gerginliği ortaya çıkarabilir, kısa bir sessizlik ve derin nefes iyi gelir. Akşam yedinci evindeki retro Venüs boğaz ve boyun çevreni sıcak bir içecekle gevşetmek için uygun bir fırsat. Sindirimi korumak için akşam yemeğini hafif tut. Kahveni öğleden önce içmeyi dene. Akşam yemeğinden sonra on dakikalık sakin bir yürüyüş sindirimi rahatlatır. Boynunu sıcak bir havluyla ısıtabilirsin. Geceleri ışıkları kıs.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…