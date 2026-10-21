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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 22 Ekim Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 22 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 22 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, burcundaki Chiron'la Güneş'in gece yarısından sonra kurduğu karşıtlık eski bir yorgunluğu ya da kendine yönelik sert düşünceleri hatırlatabilir; bugün bedenini zorlama. Ay'ın Uranüs karesi uykunu hafif bölebilir; sabaha yavaş başla ve ilk işin bir bardak su içmek olsun. Ay on ikinci evinde bütün gün yönsüz kaldığı için yoğun spor yerine hafif esneme ve kısa bir yürüyüş seç. Akşam sekizinci evindeki geri hareketli Venüs ılık bir duş ve erken bir yemekle rahatlamana yardım eder. Telefonu uykudan önce bırakmak ve odayı serin tutmak uyumanı kolaylaştırır. Kahveyi öğleden sonra azalt, yerine bitki çayı seç. Sabah güneş ışığına çıkmak da enerjini toparlar. Gün içinde kısa nefes molaları ver ve omuzlarını gevşet.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın bütün gün yönsüz kalması yeni bir egzersiz ya da diyet denemek için uygun değil; mevcut rutinini koru ve gün içinde su içmeyi aksatma. Gece Ay'ın ikinci evindeki Uranüs'le karesi uykuyu hafif bölebilir, sabah boyun ve omuzlarını yavaşça çevir. On ikinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı içinde tuttuğun bir gerginliği ortaya çıkarabilir, kısa bir sessizlik ve derin nefes iyi gelir. Akşam yedinci evindeki retro Venüs boğaz ve boyun çevreni sıcak bir içecekle gevşetmek için uygun bir fırsat. Sindirimi korumak için akşam yemeğini hafif tut. Kahveni öğleden önce içmeyi dene. Akşam yemeğinden sonra on dakikalık sakin bir yürüyüş sindirimi rahatlatır. Boynunu sıcak bir havluyla ısıtabilirsin. Geceleri ışıkları kıs.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, altıncı evinde geri hareketli Venüs ve yavaşlayan Merkür sindirimini, günlük rutinini ve iş temposunu gözden geçirmeni istiyor; öğünlerini atlamamak ve hafif yemek seçmek bugün sana iyi gelir. Gece burcundaki Uranüs'e Ay'ın karesi zihnini hareketlendirip uykunu hafifletebilir, yatmadan önce ekrana bakma. On birinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı arkadaş ortamında yaşanan bir kırgınlığın yorgunluk olarak bedene yansımasına yol açabilir. Ay kariyer evinde yönsüz kaldığı için iş yükünü hafifletmeye çalış. Kollarını ve bileklerini ger, kısa bir yürüyüş yap. Yeterince su içmeyi de unutma. Gün içinde birkaç kez nefes egzersizi yap ve kafeini öğleden sonra azalt. Akşam yemeğini hafif tutarsan uykuya geçişin kolaylaşır. Pencereyi açıp odayı havalandır. Akşam çayını erken iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gece yarısından sonra Ay'ın on ikinci evindeki Uranüs'le karesi uykunu bölebilir ve rüyaların yoğun geçebilir; sabah kalkarken acele etme. Kariyer evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı iş stresinin mideye ve göğse yansımasına yol açabilir, yemeklerini yavaş ye. Ay'ın dokuzuncu evinde bütün gün yönsüz kalması uzun yolculuk ya da ağır tempo için uygun değil; yola çıkacaksan yanına su ve küçük bir meyve al. Akşam beşinci evindeki retro Venüs omuzlarını ılık duşta gevşetmek için iyi bir zaman. Gün içinde sıcak içecekler iç ve hafif yemeklere yönel. Sıcak çorba ve haşlanmış sebze mideni dinlendirir. Göğüs çevresini açmak için omuzlarını geriye alıp derin nefes al. Akşam ekranı erken kapat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş üçüncü evinde Terazi sezonunun son gününü yaşarken konuşma ve yazışma temposu yavaşlıyor; telefonu bir süre sessize alıp dinlenmek iyi gelir. Gece Ay'ın on birinci evindeki Uranüs'le karesi uykunu hafif bölebilir, sabah omuzlarını geriye aç ve sırtını ger. Dokuzuncu evindeki Chiron boyun ve kalça çevresindeki sertliği hissettirebilir. Ay sekizinci evinde bütün gün yönsüz kaldığı için duygusal yorgunluk artabilir; sevdiğin sakin bir müziği aç. Akşam dördüncü evindeki Merkür ve Venüs evde sakin bir ortam kurmanı destekliyor. Ilık bir içecek iç, erken yat. Bol su içmeyi de ihmal etme. Çanta taşıyorsan yükü iki omuza dengeli dağıt. Yemekten sonra kısa bir süre dik oturmak da sırtını rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sekizinci evindeki Chiron'la Güneş'in gece yarısından sonra kurduğu karşıtlık midede ve bağırsakta hassasiyet yaratabilir; hafif ve düzenli öğünler seç. Ay'ın kariyer evindeki Uranüs'le karesi iş yüküne bağlı bir gerginlik ve hafif uykusuzluk bırakabilir, yatmadan önce yarının listesini yazıp kapat. Ay yedinci evinde bütün gün yönsüz kaldığı için yeni bir takviye veya beslenme düzeni denemeyi bekle. Akşam üçüncü evindeki retro Venüs telefonu bırakıp sıcak bir adaçayı içmeni öneriyor. Kısa bir yürüyüş ve derin nefes midene iyi gelir. Öğle yemeğinde lifli sebzeleri artır, tatlı atıştırmalıkları azalt. Sabah birkaç dakika gün ışığına çıkmak güne iyi başlamana yardım eder. Bol su içmeyi unutma ve akşam yemeğini erken ye.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ikinci evinde yavaşlayan Merkür sağlık konusunda bilgi toplarken sabırlı olmanı istiyor; yeni bir tedaviye ya da programa başlamadan önce bekle. Gece Ay'ın dokuzuncu evindeki Uranüs'le karesi geç saate kadar uyanık kalmana neden olabilir, sabah belini ve kalçanı yavaşça ger. Yedinci evindeki Chiron'la burcundaki Güneş'in karşıtlığı ilişkilerden gelen gerginliğin sırt ve bele inmesine yol açabilir. Ay altıncı evinde yönsüz kaldığı için iş temposunu yavaşlat, saatte bir ayağa kalk. Akşam ikinci evindeki Venüs retrosu ılık bir duş ve hafif bir yemek için uygun. Yeterince sıvı almayı ihmal etme. Oturduğun sandalyenin belini destekleyip desteklemediğini kontrol et. Akşam yemeğinde tuzu azalt. Gün boyunca kısa yürüyüşler yap. Oturduğun yerde sık sık omuzlarını gevşet.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gece yarısından sonra Ay'ın sekizinci evindeki Uranüs'le karesi uykunu hafif bölebilir; sabah boynunu yavaşça çevir. Altıncı evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı iş düzeninde zorladığın bir noktayı bedenine yansıtabilir, ensede ve omuzlarda sertlik hissedersen mola ver. Ay beşinci evinde bütün gün yönsüz kaldığı için yoğun spor yerine müzik eşliğinde hafif bir hareket seç. Akşam burcundaki Merkür ve Venüs telefonu bırakıp sıcak bir içecekle dinlenmeni destekliyor. Erken yat ve gün içinde su içmeyi ihmal etme. Yemek aralarında kısa yürüyüşler yap ve omuz çevreni çevir. Kafeini öğleden sonra azalt. Akşam yemeğini erken yemek uykunu derinleştirir. Ilık bir duş da gerginliği alır. Gözlerini ara sıra ekrandan ayır. Boynunu sıcak havluyla ısıtmak ensendeki gerginliği alır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, on ikinci evindeki retro Venüs ve yavaşlayan Merkür bugün dinlenme ihtiyacını artırıyor; ılık bir duş ve telefonsuz bir saat gününü rahatlatır. Gece Ay'ın yedinci evindeki Uranüs'le karesi uykunu bölebilir, sabah kalkarken yavaş ol ve kalça çevreni ger. Beşinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı yaratıcı bir işte ya da hobide çekingenlik hissettirebilir, bedenine kulak ver. Ay dördüncü evinde yönsüz kaldığı için evde dinlenmek isteyebilirsin; sırtına destek veren bir pozisyonda otur. Akşam yemeğini erken ye ve bir bardak ılık su iç. Yürüyüşlerde rahat ayakkabı giy ve sabah birkaç dakika esne. Gün içinde yeterince su içmeyi ihmal etme. Akşam atıştırmalıklarını sınırlamak uykunu korur. Ekran süreni kıs ve omuzlarını gevşet.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, on birinci evinde yavaşlayan Merkür ve geri hareketli Venüs arkadaşlarla geç saate kadar süren konuşmalara sebep olabilir; uykunu kısaltmamaya dikkat et. Gece Ay'ın altıncı evindeki Uranüs'le karesi uykunu hafif bölebilir, sabah diz ve bel çevrene ısınma hareketleri yap. Dördüncü evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı ev ve aileden gelen bir yükün bedeninde sertlik bırakmasına yol açabilir. Ay üçüncü evinde bütün gün yönsüz kaldığı için el, bilek ve omuzlarını sık sık dinlendir. Akşam sakin bir yürüyüş ve ılık bacak banyosu rahatlatır. Bol su iç. Dizlerini korumak için mümkünse merdiven yerine asansörü seç. Masa başında uzun kalıyorsan her saat başı kalkıp bacaklarını ger. Akşam yemeğini hafif tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın ikinci evinde bütün gün yönsüz kalması yoğun tempoyu azaltmanı öneriyor; hafif bir günü tercih et ve rahat ayakkabı giy. Gece Ay'ın beşinci evindeki Uranüs'le karesi keyif için geç saate kalmana yol açabilir, baldır ve ayak bileklerinde ağırlık hissedersen sabah bacaklarını yukarı kaldır. Üçüncü evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı el, bilek ve omuzlarda hassasiyet bırakabilir. Kariyer evindeki Merkür ve Venüs akşam ekranı kapatıp ılık bir duşla günü bitirmeni istiyor. Su içmeyi unutma. Yemeği hafif tutup erken uyumak yeterli. Gün boyunca bacaklarını sık sık hareket ettir; uzun süre aynı pozisyonda kalma. Akşam bacaklarını yükseltip on dakika uzanmak dolaşımı rahatlatır. Tuzlu atıştırmalıkları azalt ve sıcak bir bitki çayı iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gece yarısından sonra Ay'ın dördüncü evindeki Uranüs'le karesi uykunu hafif bölebilir; sabah yavaş kalk. İkinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı boğaz ve boyun çevrende sertlik hissettirebilir, boynunu iki yana yavaşça çevir. Ay burcunda bütün gün yönsüz kaldığı için duyguların bedenine yansıyabilir; ayaklarını bir sandalyeye uzatıp birkaç dakika dinlen. Akşam dokuzuncu evindeki retro Venüs papatya çayı ve erken uyku için güzel bir zaman. Bol su iç ve hafif yemek tercih et. Arada bir derin nefes alıp ver. Sabahları boynunu ve omuzlarını ısıtan hafif hareketler yap. Tuzlu yiyecekleri azaltıp lifli sebzeleri artır. Akşam telefonu erken bırak, ışıkları kıs ve mümkünse kısa bir yürüyüş yap. Dinlenmeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
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