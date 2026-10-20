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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 21 Ekim Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 21 Ekim Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 21 Ekim Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gece yarısından sonra Ay ile Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi uykunu hafif bölebilir; sabah kalkarken yavaş ol ve ağır bir kahvaltıdan kaçın. Öğleye doğru Ay'ın yedinci evindeki Güneş'le kurduğu üçgen enerjini toparlıyor, bir arkadaşınla yapacağın kısa bir yürüyüş iyi gelir. Ay öğleden ikindiye kadar yönsüz kaldığı için bu saatlerde yoğun spor yerine hafif esneme yap. İkindiyle Ay Balık'a geçip on ikinci evine girince yorgunluk ve içe kapanma hissi artabilir; ayaklarını kaldırıp on dakika dinlenmek rahatlatır. Akşam retro Venüs'le kurulan üçgen için ılık bir duş ve erken yemek yeterli. Gün boyu bol su iç. Telefonu uykudan önce kenara bırakmak uykuna destek olur. Geceyi hafif bir yemekle kapat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gecenin ilerleyen saatlerinde Ay'ın kariyer evinden Jüpiter'e karşıt gelmesi omuz ve sırtında yük hissi bırakabilir; uyanınca omuzlarını yavaşça çevir. Öğleye doğru altıncı evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken günlük düzenin ve sindirimin rahatlıyor; lifli bir öğle yemeği seç. Ay'ın ikindiye kadar boşta kalması yüzünden yeni bir egzersiz denemeyi sonraya bırakmak daha iyi. Ay ikindi sularında Balık'a geçip on birinci evine girince kalabalık ortamda yorulabilirsin, kısa bir mola ver. Gün biterken Ay ile yedinci evindeki Venüs retrosu arasındaki üçgen boyun ve boğaz çevresini ılık bir içecekle gevşetmek için güzel bir fırsat. Uykuya erken geç. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş sindirimi kolaylaştırır. Akşam çayını ya da kahveni erken iç ki gece uykun bölünmesin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gece boyunca üçüncü evindeki Jüpiter'e karşı gelen Ay kollarında ve ellerinde yorgunluk bırakabilir; sabah bilek ve parmak hareketleri yap. Öğleye doğru beşinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurduğu için keyif veren bir yürüyüş ya da spor moralini yükseltiyor. Güneş üçgeninden sonra Ay'ın ikindiye kadar yönsüz olması ağır bir egzersiz ya da yeni bir diyet için erken olduğunu gösteriyor. Öğleden sonra Ay Balık'a geçip kariyer evine girince iş yüküne bağlı bir yorgunluk hissedebilirsin, kısa bir nefes egzersizi yap. Akşam altıncı evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen sindirimi rahatlatan hafif bir akşam yemeği öneriyor. Ekranı erken kapat. Gün içinde birkaç kez derin nefes almak ve omuzları gevşetmek gerginliği alır. Su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gece yarısından sonra sekizinci evindeki Ay ile ikinci evindeki Jüpiter'in karşıtlığı gece yeme isteğini artırabilir; geç saatte ağır yemekten kaçın. Öğleye doğru dördüncü evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken evde sakin bir ortam midene ve sinirlerine iyi geliyor. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğundan öğleden sonra ilk saatlerde yoğun tempoya girme. İkindiyle Ay dokuzuncu evine girerken uzun yolculuk planların varsa yanına su ve hafif bir atıştırmalık al. Akşam saatlerinde beşinci evindeki geri hareketli Venüs'le Ay arasında oluşan üçgen göğüs ve omuz çevreni ılık bir duşla gevşetmek için uygun. Yemeklerini yavaş ye. Çorba, haşlanmış sebze gibi hafif yemekler mideni korur. Akşam yürüyüşü de uykunu düzeltir. Gün içinde bir bardak ılık su sindirimi destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter gece yarısından sonra yedinci evindeki Ay'la karşıt konuma gelirken sırt ve omuz çevrende yük hissedebilirsin; sabah dik dur ve omuzları geriye aç. Öğleye doğru üçüncü evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; kısa bir yürüyüş ya da açık havada telefon görüşmesi iyi gelir. Ay'ın öğleden sonra bir süre yönsüz kalması yoğun antrenmanı ikindiden sonraya bırakmanı öneriyor. Ay ikindiye doğru Balık'a geçip sekizinci evine girerken duygusal yorgunluk artabilir; kendine zaman ayır. Akşam dördüncü evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen, evde ılık bir içecek ve erken uyku için uygun bir zemin sunuyor. Yemeklerden sonra bir süre dik oturmak ve omurganı uzatmak sırtını rahatlatır. Bol su içmeyi ihmal etme. Uykudan önce ışıkları kıs.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gece yarısından sonra altıncı evindeki Ay on ikinci evindeki Jüpiter'le karşılaşırken uyku düzenin bölünebilir; yatmadan önce ekrandan uzak dur. Öğleye doğru ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor, bedenine iyi gelen basit ve dengeli bir öğle yemeği seç. Öğle ile ikindi arasında Ay yönsüz kaldığı için yeni bir takviye ya da diyet denemeyi sonraya bırak. Saat dörde doğru Ay Balık'a geçip yedinci evine girince ilişkilerden gelen gerginlik mideye inebilir, yavaş nefes al. Akşamüstü Ay'ın üçüncü evindeki Venüs retrosuyla yaptığı üçgen telefonu bırakıp ılık bir bitki çayı içmen için uygun. Sabah gün ışığına çıkmayı da ihmal etme. Öğle arasında ofis dışına çıkıp on beş dakika yürümek midene ve zihnine iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gece yarısını izleyen saatlerde beşinci evindeki Ay ile on birinci evindeki Jüpiter karşıt gelirken geç saate kalan bir sohbet uykunu kısaltabilir. Sabah bel ve kalça çevrene esneme hareketleri yap. Öğleye doğru burcundaki Güneş Ay'la üçgen kurduğunda enerjin yükseliyor; bol su iç. Öğle ile ikindi arasında Ay'ın boşta kalması ağır spor ya da yeni bir tedavi planını sonraya bırakmanı gerektiriyor. İkindi sularında Ay Balık'a geçip altıncı evine girince iş temposu bedenini yorabilir; saatte bir ayağa kalk. Gece olurken ikinci evindeki geriye giden Venüs'le Ay arasındaki üçgen ılık bir duş ve hafif bir akşam yemeği için uygun. Oturduğun yerde sandalyeni bele uygun ayarlamak ve küçük bir yastık kullanmak bel ağrısını azaltır. Akşam yemeğinde tuzu azalt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gece yarısından sonra dördüncü evindeki Ay ile kariyer evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken ev ve iş yükü baş ve ensende gerginlik bırakabilir; sabah boynunu yavaşça çevir. Öğleye doğru on ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; sessiz bir ortamda dinlenmek bedenine iyi gelir. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğundan yoğun spor yerine kısa bir yürüyüş yap. İkindiyle Ay beşinci evine girerken eğlence ve hareket isteği artıyor; müzik eşliğinde hafif bir hareket yeter. Akşam burcundaki retro Venüs'le Ay'ın üçgeni ılık bir duş, erken yatış ve bol su için güzel bir zaman. Gün içinde yeterince su içmek ve sık sık pencereyi açıp havalandırmak başının hafiflemesine yardım eder. Gözlerini ara sıra dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gece yarısını geçerken üçüncü evindeki Ay ile dokuzuncu evindeki Jüpiter karşıtlığı aşırı yemeye ve geç yatmaya itebilir; akşam atıştırmalıklarını sınırla. Öğleye doğru on birinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; arkadaşlarla yapılacak açık hava yürüyüşü moralini yükseltir. Güneş üçgeninden sonra Ay ikindiye kadar boşta olduğundan uzun yolculuk ya da yoğun spor için henüz erken. Ay ikindiye doğru Balık'a geçip dördüncü evine girerken evde dinlenmek istiyorsun; sırt ve kalça çevreni ger. Akşam on ikinci evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen için telefonu bırak, ılık duşla günü kapat. Akşam yemeğini erken yiyip bir bardak ılık su içmek hem sindirimi hem uykuyu destekler. Yürüyüşte rahat bir ayakkabı giy. Sabah birkaç dakika esnemek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gece yarısından sonra ikinci evindeki Ay ile sekizinci evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken diz ve bel çevrende sertlik hissedebilirsin; sabah ısınma hareketleri yap. Öğleye doğru kariyer evindeki Güneş Ay'la üçgen kurduğundan iş temposu enerjini toparlıyor ama masa başında uzun kalma. Ay öğleden sonra bir süre yönsüz kaldığından ağır egzersiz yerine kısa bir yürüyüş seç. Öğleden sonra Ay Balık'a geçip üçüncü evine girince el, bilek ve omuzlarda yorgunluk olabilir; parmak ve bilek hareketleri iyi gelir. Akşam Ay ile on birinci evindeki Venüs retrosunun üçgeni arkadaşla yapılan sakin bir yürüyüşle rahatlama sunuyor. Dizlerini korumak için merdiven yerine asansörü, uzun yürüyüş yerine kısa molaları seç. Akşam bacaklarını ılık suyla yıkamak rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gece yarısından sonra burcundaki Ay yedinci evindeki Jüpiter'le karşı karşıya gelirken baldır ve ayak bileklerinde ağırlık hissedebilirsin; sabah bacaklarını yukarı kaldırıp dolaşımı rahatlat. Öğleye doğru dokuzuncu evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; açık havada kısa bir yürüyüş iyi gelir. Öğle ile ikindi arasında Ay yönsüz kaldığından yoğun tempoyu sonraya bırak. Ay Balık'a geçip ikinci evine girdiğinde ayak ve bilek çevrene özen göstermek gerekir; rahat ayakkabı giy. Akşam kariyer evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen için işten sonra ılık bir duş ve erken uyku yeterli. Ayakkabılarını rahat seç, uzun süre aynı yerde ayakta kalma. Akşam ayaklarını bir yastığa uzatıp birkaç dakika dinlenmek dolaşımı rahatlatır; su içmeyi de unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gecenin sessiz saatlerinde on ikinci evindeki Ay altıncı evindeki Jüpiter'le karşıt gelirken uykun hafif bölünebilir; sabah yavaş kalk. Öğleye doğru sekizinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken bedenin gevşiyor, sıcak bir öğle yemeği iyi gelir. Ay'ın ikindiye kadar yönsüz kalması ağır spor ya da yeni bir uygulamaya başlamadan önce beklemeni öneriyor. İkindiyle Ay burcuna geçince duyguların bedenine yansıyabilir; ayaklarını kaldırıp on dakika dinlen. Akşam saatlerinde dokuzuncu evindeki Venüs retrosuyla Ay arasındaki üçgen ılık bir bitki çayı ve erken uyku için iyi bir zaman. Gün içinde bol su iç ve yemek aralarında kısa molalar ver. Ayakkabını rahat seç; akşam ayak tabanlarına hafif masaj yapmak yorgunluğu alır. Hafif bir akşam yemeği uykuna destek olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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