Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, gece boyunca üçüncü evindeki Jüpiter'e karşı gelen Ay kollarında ve ellerinde yorgunluk bırakabilir; sabah bilek ve parmak hareketleri yap. Öğleye doğru beşinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurduğu için keyif veren bir yürüyüş ya da spor moralini yükseltiyor. Güneş üçgeninden sonra Ay'ın ikindiye kadar yönsüz olması ağır bir egzersiz ya da yeni bir diyet için erken olduğunu gösteriyor. Öğleden sonra Ay Balık'a geçip kariyer evine girince iş yüküne bağlı bir yorgunluk hissedebilirsin, kısa bir nefes egzersizi yap. Akşam altıncı evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen sindirimi rahatlatan hafif bir akşam yemeği öneriyor. Ekranı erken kapat. Gün içinde birkaç kez derin nefes almak ve omuzları gevşetmek gerginliği alır. Su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…