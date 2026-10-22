Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, Güneş'in burcundan ayrılması enerji seviyende küçük bir düşüş yaratabilir; bel ve böbrek çevrende hafif yorgunluk hissedersen su içmeyi artır. Retro Venüs de seni kendine daha çok bakmaya çağırıyor; bir cilt bakımı ya da kokulu bir banyo moral verir. Öğle saatlerinde tatlı ve tuzlu atıştırmalıkları azaltmak dengeni korur. Merkür retrosu başlamadan sağlık randevularını gözden geçir. Yatmadan önce sevdiğin bir kokuyu havaya sıkmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Sabah birkaç bardak su içmek böbreklerini rahatlatır. Bel ağrısı için yatarken dizlerinin arasına ince bir yastık koy. Gün içinde sık sık ayağa kalkıp kalçanı ve belini hafifçe ger. Işıkları erken kıs ve sakin bir müzik dinle. Gün boyunca bir bardak rezene çayı içmek de seni sakinleştirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…