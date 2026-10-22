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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 23 Ekim Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 23 Ekim Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 23 Ekim Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Akrep'e geçişiyle alt karın, bel ve kalça çevrende hafif bir ağırlık ya da yenilenme hissi olabilir; bu bölgeyi sıcak bir havlu ya da ılık bir duşla rahatlat. Merkür yarın geriye döneceği için tahlil, kontrol ya da rapor randevularını bugün gözden geçirmek yerinde. Sabah kahvaltısında yumurta ya da peynir tercih etmek enerjini dengeler. Gece Ay burcuna girerken enerjin aniden yükselebilir ve uyumakta zorlanabilirsin; ekran ışığını erken azalt, odanın havasını değiştir. Akşamüstü yarım saatlik tempolu yürüyüş içindeki fazla enerjiyi atar. Kahveyi öğleden sonra azalt. Omuzlarını gevşetip derin nefes almak sinirlerini toparlar. Öğle yemeğini yürüyerek bitirmek bağırsak hareketlerini destekler. Fazla çay ve kahve yerine su iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş karşı burcuna geçerken yoğun insan trafiği ve ilişki yükü boyun, boğaz ve omuz çevrende sertlik bırakabilir. Gün içinde birkaç kez omuzlarını geriye çevir, boynunu iki yana yavaşça sal. Sabah erkenden yapılan kısa bir esneme gün boyu bedenini destekler. Öğleden sonra ağır, yağlı yemekten kaçın, çünkü sindirimin bu dönemde hassas. Akşam saatlerinde ekrandan uzaklaşıp bir bitki çayıyla kitap okumak sinir sistemini toparlar. Gün sonunda omuz başlarına sıcak bir havlu koyup beş dakika sessizce uzanmak sana iyi gelecek. Odanda ışıkları erken kıs. Boğazın kurumuşsa ılık bal ve limonlu su iç. Akşam yemeğinde baharatı azalt ve yemekten sonra on dakika yürü. Çene çevrende gerginlik hissedersen hafifçe masaj yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş günlük sağlık rutinini yöneten alana geçiyor ve alışkanlıkların ön plana çıkıyor. Sabah erken saatte Ay ile Merkür arasında kurulan üçgen sana yeni bir kahvaltı ya da yürüyüş düzeni oluşturma fırsatı sunuyor; bugün başlayacağın küçük bir alışkanlık kalıcı olabilir. Merkür yarın retroya girecek, bu yüzden uyku saatini sabitlemek ve telefon ekranını yatmadan bir saat önce kapatmak sinir sistemini destekler. Kollarında, ellerinde ve omuzlarında yorgunluk varsa bilek çevirme hareketleri yap. Öğleden sonra soğuk içecek yerine ılık bir şey tercih et. Gün içinde sık sık pencereyi açıp temiz hava al, nefesini derin ve yavaş tut. Öğle arasında omuz başlarını çevirmek kollarına kan akışını artırır. Kafeini öğleden sonra azalt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş öğle saatlerinde Akrep'e girerken duygu dünyan yoğunlaşıyor ve bu yoğunluk mide ile göğüs çevrende hafif bir sıkışma olarak hissedilebilir. Ağır ya da baharatlı yemek yerine ılık çorba, haşlanmış sebze gibi hafif seçenekler tercih et. Retro Venüs de eski bir hobiye, resme, müziğe ya da el işine dönmenin sana şifa getireceğini söylüyor; akşam yarım saatini buna ayır. Bir bardak su içip pencereyi aralamak gecenin sonunda iyi gelir. Telefonu erken bırak. Omuzlarını geriye alıp derin nefes almak göğüs çevrendeki sıkışmayı hafifletecek. Yemekten sonra bir süre dik oturmak reflü şikâyetini azaltır. Akşam çayını şekersiz iç. Sabaha karşı uyanırsan derin bir nefes alıp tekrar uykuya dön. Yeterince sıvı almayı da unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş'in Akrep'e geçişi sırt, omuz ve boyun kaslarında birikmiş yükü hissettirebilir; evde sevdiğin biriyle birbirinize hafif bir omuz masajı yapmak bu yükü azaltır. Güneş doğarken yapılan kısa bir boyun esnetmesi sertliği çözmek için doğru bir fırsat. Öğle saatlerinde ev işi yaparken ağır kaldırma ve eğilme hareketlerinde belini koru. Akşam yemeğini aileyle, sakin ve yavaş ye. Merkür retrosu yarın başlıyor, bugünden başlayarak ekran saatini azaltmaya çalış. Göğsünü açan kollarını yana kaldırma egzersizi sırtını rahatlatır. Güne ılık bir bardak suyla başlamak sindirimine yardımcı olur. Akşam saatlerinde kısa bir yürüyüş kalbine ve dolaşımına iyi gelir. Çay yerine papatya ya da ıhlamur tercih et. Telefonu başucundan uzak tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş'in üçüncü evine geçmesiyle zihnin hızlanıyor, telefon ve yazışma trafiği artıyor; boyun, omuz ve parmaklarda yorgunluk hissedebilirsin. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Merkür'le üçgeni kafandaki gürültüyü azaltıyor, bu saatleri sakin bir kahvaltı ve kısa bir esneme için kullan. Öğlen ekrandan göz kaçırıp uzağa bakmak gözlerini rahatlatır. Merkür yarın geriye döneceği için sindirimin hassaslaşabilir; baharatlı, kızarmış yiyeceklerden uzak dur. Uykuya dalmakta zorlanırsan ayak tabanlarına ılık bir havlu koy. Yarının yapılacaklar listesini şimdiden yazıp zihnini boşalt. Öğle yemeğinde çiğ sebze yerine haşlanmış sebzeye yönel. Sabah bir bardak ılık suyla güne başlamak midene iyi gelir. Akşam yemeğini erken ve hafif tut, yemekten sonra on beş dakika yürü. Mide hassasiyetin varsa nane çayı iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş'in burcundan ayrılması enerji seviyende küçük bir düşüş yaratabilir; bel ve böbrek çevrende hafif yorgunluk hissedersen su içmeyi artır. Retro Venüs de seni kendine daha çok bakmaya çağırıyor; bir cilt bakımı ya da kokulu bir banyo moral verir. Öğle saatlerinde tatlı ve tuzlu atıştırmalıkları azaltmak dengeni korur. Merkür retrosu başlamadan sağlık randevularını gözden geçir. Yatmadan önce sevdiğin bir kokuyu havaya sıkmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Sabah birkaç bardak su içmek böbreklerini rahatlatır. Bel ağrısı için yatarken dizlerinin arasına ince bir yastık koy. Gün içinde sık sık ayağa kalkıp kalçanı ve belini hafifçe ger. Işıkları erken kıs ve sakin bir müzik dinle. Gün boyunca bir bardak rezene çayı içmek de seni sakinleştirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş'in burcuna girişiyle bedensel enerjin yükseliyor ve yenilenme hissi güçleniyor. Öğle saatlerinde geçiş yaşanırken alt karın ve bel çevrende hafif bir sıcaklık ya da gerginlik hissedebilirsin; yoğun spor yerine ılımlı bir yürüyüş seç. Merkür yarın burcunda geriye dönecek, bu yüzden uyku düzenini sabit tutmak hassas sinir sistemini korur. Akşam yemeğinde hafif ve kolay sindirilen besinleri seç. Yatmadan önce boynunu sağa sola çevirerek germek uykuyu kolaylaştırır. Sabah saatlerinde derin bir nefes çalışması zihnini sakinleştirir. Enerjin yüksek olsa da erken yatmayı ihmal etme. Gözlerini ara sıra ekrandan ayırıp uzağa bak. Öğleden sonra yeşil çay iç ve yemeğini hafif bir porsiyonla bitir. Ilık bir duş da gerginliği alır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş'in Akrep'e geçişi dinlenme ihtiyacını artırıyor; uykun bölünebilir, yorgun uyanabilirsin. Merkür yarın retroya girecek, bu yüzden akşam saatlerinde yoğun sosyal etkinliklerden uzak durup uykuna zaman ayır. Öğle saatlerinde kalça ve uyluk çevreni germek rahatlatır. Sabah kahvaltısına taze meyve eklemek bağışıklığını destekler. Bir bardak sıcak süt ya da bitki çayı uyku öncesi güzel bir ritüel olur. Telefonu başucuna değil, odanın öbür köşesine koy. Hafif bir akşam yürüyüşü hareket isteğini dengeler. Sabahları ışığa çıkarak vücut saatini de düzene sok. Sırtına destek veren bir pozisyonda otur ve omuzlarını gevşet. Yemekten sonra tatlı atıştırmayı bırakmak uykunu derinleştirir. Yürüyüşte tabanı yumuşak bir ayakkabı seç, ekran süreni kıs ve dizlerini dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, arkadaşlarla geç saate kalan buluşmalar bu akşam uykunu kısaltabilir; Güneş'in Akrep'e geçişiyle sosyal temposu yükselen bir dönem başlıyor. Öğle saatlerinde iş yerinde oturduğun sandalyenin yüksekliğini ayarla. Akşam yemeğinde ağır yağlı yiyeceklerden kaçın. Merkür yarın retroya girerken göz yorgunluğunu azaltmak için bilgisayar molalarını sıklaştır. Sabah güneşi alırken beş dakika yürümek eklemlerini canlandırır. Yatmadan önce bacaklarını yukarıda tutup beş dakika dinlenmek dolaşımı rahatlatır. Ilık bir duş al ve erken uyu. Dizlerine iyi gelen kısa bir yürüyüş, günü rahat kapatmanı sağlar. Ellerini ve bileklerini günde birkaç kez hafifçe çevirmek bilgisayar yorgunluğunu azaltır. Bol su iç ve öğün aralarında kuru meyve ya da ceviz atıştır. Toplantılar arasında ayakta durup topuklarının üzerinde yükselmek baldırlarını canlandırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş'in kariyer evine geçmesi iş yerinde yoğun tempo getirebilir; ayak bileklerinde ve bacaklarında ağırlık hissedebilirsin. Daha sabahın ilk ışıklarında kurulan Ay Merkür üçgeni toplantı öncesi gerginliğini azaltıyor. Öğle saatlerinde her saat başı ayağa kalkıp birkaç adım atmak dolaşımı rahatlatır. Merkür yarın retroya girecek, bu yüzden iş çıkışı kısa bir yürüyüşle zihnini boşalt. Akşam yemeğini tuzlu atıştırmalıklarla değil, taze sebzelerle tamamla. Alnına ve şakaklarına ılık bir havlu koymak gerilimi alır. Rahat ayakkabı giymek bugün bacaklarını korur. Bacaklarını bir yastığa yaslayıp on dakika uzanmak kan dolaşımını rahatlatır. Su içmeyi unutma ve sıcak bir bitki çayı iç. Uzun süre aynı pozisyonda kalma. Öğün aralarında bir avuç badem yemek enerjini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş'in dokuzuncu evine geçişi uzak planlarını canlandırırken bedenin bu hareketliliğe yetişmeye çalışıyor; kalça ve uyluk çevrende yorgunluk hissedebilirsin. Öğle saatlerinde yeterince su içmeyi ve dik oturmayı unutma. Merkür yarın geriye döneceği için ayaklarını ılık suyla rahatlatmak ve erken yatmak sinir sistemini destekler. Gece geç saatte Ay Koç'a geçerken duyguların bedenine yansıyabilir, kısa bir nefes egzersizi yap. Hafif bir akşam yemeği ve bitki çayı uykuna yardım eder. Sabahları ayaklarını ılık suya sokmak güne iyi başlamanı sağlar. Yürürken rahat ayakkabı seç. Dizlerinin altına yastık koyarak uzanmak bacak yorgunluğunu alır. Gün içinde ince bir yünlü çorapla ayaklarını sıcak tut, soğuk içeceklerden uzak dur. Akşam hafif bir sebze çorbası içmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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