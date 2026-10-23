Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Ay dinlenme alanında ilerlerken bedenin bugün sana yavaşlamanı söylüyor; boyun, omuz ve çene çevrende birikmiş gerginliği fark edebilirsin. Sabahın erken saatlerinde Uranüs'le uyumlu açı yapan Ay sürpriz bir haber ya da yeni bir ilgi getirebilir ama sinir sistemini hızlandırmasına izin verme. Retro Merkür ortaklık ve ilişkilerden gelen yorgunluğu artırabilir; bu yükü bedeninde taşımamak için sessiz bir mola ver. Boğazına zencefilli ya da ballı bir içecek iyi gelir. Öğleden sonra on beş dakikalık bir yürüyüş kaslarını gevşetir. Akşam yemeğinde tuzu azalt ve geç saat atıştırmalıklarından uzak dur, uykun daha derin olsun. Boynunu her saat başı yavaşça sağa sola çevirmek ve omuzlarını geriye açmak sana ferahlık verir, dilersen sıcak bir duşla da bunu destekle.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…