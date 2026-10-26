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27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ikinci evinde boğaz, ses ve boyun bölgeni hassaslaştırıyor; sabaha karşı Mars'la kare yapınca kaslarda gerginlik, uykudan kalkarken ense sertliği hissedebilirsin. Güne ılık bir içecekle ve hafif bir omuz esnetmesiyle başla. Öğle saatlerinde Ay retro Merkür'le karşı karşıya gelirken sinirlerin yoruluyor; telefon ya da toplantı arasında beş dakika sessiz bir mola vermek iyi gelir. Akşamüstü Jüpiter karesi yemekte abartıya kaçmana neden olabilir, tabağındaki porsiyonu bilinçli seç. Yatmadan önce boynunu iki yana yavaşça çevir ve ışıkları erken kıs. Gün içinde yeterince su içmeyi ve dişlerini sıkmadığından emin olmayı unutma. Akşam yemeğinde çiğ sebze yerine ılık bir çorba tercih etmek boğazını korur. Uzun telefon görüşmelerinde sesini zorlamamaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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