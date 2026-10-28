Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay üçüncü evinde kollarını, ellerini ve solunum yollarını öne çıkarıyor; sabah Mars'la kurduğu sekstil kaslarında enerji hissettirse de ısınmadan ağır bir hareket yapma. Kısa bir yürüyüş ya da hafif esneme güne iyi bir başlangıç olur. Öğleye doğru Ay'ın Merkür'le uyumsuz açısı sinirlerinde ince bir dağınıklık, belki hafif bir baş ağrısı getirebilir; kısa bir pencere molası ve bir bardak su yeter. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay iştahı artırabilir, tabağını gözle doldurmak yerine acıkma düzeyine göre servis yap. Mide ve bağırsak düzenini korumak için öğün saatlerini sabit tut. Gece nefes egzersizi yapmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Gün içinde su içmeyi ve boynunu iki yana yavaşça çevirmeyi unutma. Telefonla uzun konuşurken ses tellerini zorlama.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…