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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 29 Ekim Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 29 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 29 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay üçüncü evinde kollarını, ellerini ve solunum yollarını öne çıkarıyor; sabah Mars'la kurduğu sekstil kaslarında enerji hissettirse de ısınmadan ağır bir hareket yapma. Kısa bir yürüyüş ya da hafif esneme güne iyi bir başlangıç olur. Öğleye doğru Ay'ın Merkür'le uyumsuz açısı sinirlerinde ince bir dağınıklık, belki hafif bir baş ağrısı getirebilir; kısa bir pencere molası ve bir bardak su yeter. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay iştahı artırabilir, tabağını gözle doldurmak yerine acıkma düzeyine göre servis yap. Mide ve bağırsak düzenini korumak için öğün saatlerini sabit tut. Gece nefes egzersizi yapmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Gün içinde su içmeyi ve boynunu iki yana yavaşça çevirmeyi unutma. Telefonla uzun konuşurken ses tellerini zorlama.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay ikinci evinde boğaz ve ses bölgeni hâlâ canlı tutuyor; sabah Mars'la kurulan sekstil bedenine hareket isteği veriyor, ama boyun kaslarını soğuk havada korumak için atkı ya da yaka kullan. Öğle civarında Merkür'e uyumsuz bakan Ay yorgun bir zihnin bedene yansıdığını gösteriyor, ekran başında geçen saatleri bölmek iyi gelir. Venüs altıncı evinde geri giderken sindirim ve bağırsak düzenini daha dikkatli izlemeni istiyor; yavaş yemek ye. Akşamki Jüpiter sekstili tatlı ya da peynir gibi keyifli yiyecekleri cazip kılıyor, küçük bir porsiyonla yetin. Yatmadan önce boynuna ılık bir kompres koymak gevşetir. Gün içinde yeterince su içmeyi unutma. Akşam hafif bir çorba ve yoğurt seçmek mideni rahatlatır. Çalışırken sık sık omuzlarını geriye çekmeyi dene.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda ilerlerken bütün gün hareket etmek istiyorsun; sabahki Mars sekstili omuz, kol ve akciğer kapasiteni destekliyor, bu yüzden temiz havada tempolu bir yürüyüş çok iyi gelir. Öğleye doğru Ay Merkür'le uyumsuz açı yaptığında konsantrasyonun dağılabilir, sinirsel bir yorgunluk ya da el titremesi hissedersen kısa bir mola ver. Altıncı evindeki Merkür geri giderken günlük sağlık rutinine dönmek ya da kontrol randevusu almak için uygun. Akşam Ay ile Jüpiter arasındaki sekstil sosyal bir yemeğe götürebilir, ağır yağlı yemeklerden uzak dur. Geceyi telefonsuz bitirmeyi deneyebilirsin. Gün içinde yeterince sıvı almak da önemli. Omuzlarını ve ellerini her saat başı gevşet. Akşam yemeğinden sonra on dakikalık sakin bir yürüyüş uykuya hazırlık yapar. Kafeinli içecekleri öğleden sonra kes.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evinde dinlenmeni isterken sabah Mars'la kurduğu sekstil, bedenine nazik ama düzenli bir hareket planı kurma gücü veriyor; yoga ya da esneme iyi gelir. Öğle civarında Ay Merkür'le uyumsuz açı yapınca yeme düzenin kayabilir ve mide ağzında hafif bir yanma hissedebilirsin, kafeini azalt ve yavaş çiğne. Merkür beşinci evinde geri giderken kalp çevrende duygusal bir hassasiyet, göğüste hafif sıkışma yaratabilir; derin nefes iyi gelir. Akşam saatlerinde Jüpiter'le kurulan sekstil sofra keyfini artırıyor, ama gece geç saatte yemek yemek uykunu bozar. Gün sonunda ılık bir bitki çayı içmek sinirlerini yatıştırır. Ayakkabını rahat seç. Sevdiklerinle yapacağın kısa bir telefon görüşmesi iç huzurunu da artırır. Gün içinde yeterince sıvı almaya özen göster.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, arkadaş çevrendeki yoğunluk bugün seni yorabilir; sabahki Mars sekstili enerjini yükseltiyor, spor yapmayı düşünüyorsan ısınma hareketlerini atlama. Öğle civarında Ay'ın Merkür'le uyumsuz açısı dördüncü evinde ev içi gürültü ya da aile gerginliği yaratıp başına ağrı verebilir; sessiz bir köşede beş dakika dinlen. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay iştahı ve sofra keyfini artırıyor, pilav, hamur işi ve tatlıyı ölçülü tut. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kalbini ve sırtını güçlendirse de aşırı efor göstermemeye çalış. Gün içinde nefes alıp vermeyi hatırla, omuzlarını geriye açan bir hareket yap. Su içmeyi ihmal etme. Öğle arasında temiz havada kısa bir tur atmak başındaki ağırlığı azaltır. Akşam yemeğini erken bitirip hafif tutmak uykunu derinleştirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay kariyer evinde iş yoğunluğunu bedenine yansıtıyor; sabah Mars'la sekstil yapan Ay sırt ve omuz kaslarına güç veriyor, masa başında çalışıyorsan duruşunu düzelt. Öğle civarında Merkür'le uyumsuz açı yapınca boğaz, kol ve parmaklarda yorgunluk hissedebilirsin, yazışma ve telefonu bölerek kullan. Mars ve Jüpiter on ikinci evinde bedenin dinlenme isteğini artırıyor; akşam erkenden yatmayı dene. Jüpiter'le oluşan akşam sekstili sindirim düzenini destekliyor, yine de geç saatte ağır yemekten uzak dur. Bağırsak sağlığın için lifli yiyecekler ve bol su iyi gelir. Gün sonunda kısa bir yürüyüş yapmak zihnini sakinleştirir. Öğle yemeğini ekran başında değil masada ye. Bacaklarını yukarı uzatarak on dakika dinlenmek dolaşımı destekler. Akşam ışıkları erken kıs.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs burcunda geri giderken cilt, saç ve genel görünümle ilgili hassasiyetin artabilir; yeni bir ürün denemek yerine bildiğin bakım düzenine sadık kal. Sabah Ay'ın Mars'la kurduğu sekstil bacak ve kalça kaslarını harekete geçiriyor, tempolu bir yürüyüş için güzel bir saat. Öğle civarında Merkür'le kurulan uyumsuz açı kısa süreli bir halsizlik ya da odak kaybı getirebilir; ayağa kalkarken acele etme. Mars ve Jüpiter on birinci evinde sosyal yemek davetlerini çoğaltıyor, akşamki Jüpiter sekstili porsiyonu abartmana yol açabilir. Bel bölgeni destekleyen bir yastıkla oturmak sırtını rahatlatır. Su içme alışkanlığı böbrekler için de önemli, onu gün içine yay. Tuzlu atıştırmalıklar yerine meyve ya da ceviz seç. Gece ılık bir duş uykuna hazırlık yapar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcunda geri giderken sinir sistemin hassas, bu yüzden öğle civarında Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı baş ve boyun bölgende gerginlik bırakabilir; kafeini azalt ve kısa bir mola ver. Sabah Mars'la kurulan sekstil karın kaslarını ve alt bölgeni güçlendiren hafif bir egzersize destek veriyor. Venüs on ikinci evinde geri giderken uykuya dalmakta zorlanabilirsin, yatmadan önce ekranları kapat. Akşam Jüpiter'le oluşan sekstil iştahı artırıyor, ağır ve baharatlı yemekten uzak dur. Ay sekizinci evinde duygusal yükü taşıdığından sessiz bir yürüyüş ve sıcak bir içecek iyi gelir. Gerginlik sürerse bir uzmana danış. Akşam yemeğini erkenden bitirmek ve gece geç saate kadar ekrana bakmamak uykunu korur. Karın bölgene sıcak bir kompres koymak gerginliği azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkiler evinden geçen Ay bel ve kalçanı uzun süre oturma konusunda uyarıyor; sabah Mars'la sekstil yapan Ay hareket etmen için ilham veriyor. Öğle civarında Merkür'le kurulan uyumsuz açı gözlerini ve sinirlerini yorabilir, ekrandan uzak bir mola ver. Merkür on ikinci evinde geri giderken gizli bir yorgunluk ya da uyku düzeni bozukluğu ortaya çıkabilir, erken yat. Akşamki Jüpiter sekstili sosyal bir yemek davetine götürebilir; ağır tatlılara karşı ölçülü ol. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter uzun yürüyüşleri ve açık hava aktivitelerini destekliyor. Bacak kaslarını esnetmek iyi gelir. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş sindirimi kolaylaştırır. Oturma pozisyonunu sık sık değiştirmek sırtını korur. Su içmeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, günlük rutin evindeki Ay sindirimi ve bağırsak düzenini öne çıkarıyor; sabah Mars'la kurulan sekstil bedenini harekete geçirmek için ideal. Öğle civarında Merkür'le uyumsuz açı yapan Ay arkadaş ya da ekip ortamında uzun süre konuşmaktan boğazını yorabilir, su iç. Mars ve Jüpiter sekizinci evinde derin bir arınma, kilo ya da düzen değişikliği isteği doğurabilir; ani bir diyet yerine dengeli beslen. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay iştahı artırıyor, porsiyon ölçüsünü gözle değil avuçla ayarla. Gün sonunda hafif bir esneme yap, özellikle dizlerini ve belini gevşet. Erken yatmak sana iyi gelir. Öğün aralarında küçük bir meyve ya da kuruyemiş sindirimi dengeler. Gün içinde yeterince su içmeyi ve kısa nefes molaları vermeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, aşk ve eğlence evindeki Ay göğsünü, sırtını ve kalp ritmini neşeyle de heyecanla da etkiliyor; sabah Mars'la sekstil yapan Ay dans ya da yürüyüş gibi keyifli bir harekete davet ediyor. Merkür kariyer evinde geri giderken öğle civarında Ay'la uyumsuz açı kurunca baş ve boyun kaslarında iş stresi birikebilir, omuzlarını geri çek. Yedinci evdeki Mars ve Jüpiter ilişkilerde enerjiyi yükseltiyor, tartışmadan sonra kalp ritmini sakinleştirmek için derin nefes al. Akşamki Jüpiter sekstili sofra keyfini artırır; ağır akşam yemeği yerine hafif bir sebze yemeği seç. Gün içinde yeterince su içmeyi unutma. Ekran başındaysan gözlerini dinlendirmek için pencereden uzağa bak. Gece yatmadan önce omuzlarını ve boynunu hafifçe esnet.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde ev ortamında dinlenmen gerektiğini hatırlatıyor; sabah Mars'la kurulan sekstil ev işleri ya da hafif bir egzersiz için enerji veriyor, ama sırtını ve belini zorlayacak ağır kaldırmalardan kaçın. Öğle civarında Merkür'le uyumsuz açı kuran Ay sinirlerini hassaslaştırabilir; sesli ortamlardan uzak bir yerde beş dakika sessizce otur. Mars ve Jüpiter altıncı evinde iş temposunu yükseltirken sindirim düzenin de buna tepki verebilir, öğün aralarını açma. Akşama doğru Jüpiter'le kurulan sekstil tatlı ve atıştırmalık isteğini artırıyor; meyve ya da yoğurt seç. Ayaklarını ılık suya sokmak günün yorgunluğunu alır. Bol sıvı iç. Ağır yemekler yerine ılık çorba ve sebze tercih etmek sindirimini rahatlatır. Gün içinde sessiz kalabildiğin beş dakikayı sakla.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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