Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, Ay sekizinci evinde derin duygulara ve alt karın bölgesine dikkat çekiyor; sabah Plüton'la kurulan üçgen kaslarındaki eski bir gerginliği boşaltmak için fırsat veriyor. Ay ile Uranüs öğle saatlerinde bir araya gelince uykusuzluk ya da ani bir sinir gerginliği hissedebilirsin, öğleden sonra kafeini bırak. Satürn altıncı evinde günlük sağlık rutinine disiplin getirmeni istiyor, akşamki sekstil kısa bir yürüyüş ya da esneme için ideal. Venüs on ikinci evinde geri giderken bastırdığın bir duygu karın bölgende sıkışma yaratabilir; gevşemek için sıcak bir içecek içmek yeterli. Yatmadan önce ekranlara fazla bakmamaya özen göster. Akşam yemeğini erken bitir ve ekranları yatmadan önce kapat. Boyun ve omuz kaslarını yavaşça gevşetmek baş ağrısı riskini düşürür; belirtiler sürerse bir uzmana danış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…