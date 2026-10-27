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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 28 Ekim Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 28 Ekim Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 28 Ekim Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay İkizler'e geçerken üçüncü evinde kol, omuz ve el bileğini öne çıkarıyor; sabahın erken saatlerinde omuz başlarında hafif bir sertlik hissedebilirsin. Güne kolları geniş daireler çizerek açmak iyi gelir. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay sinirlerini bir anda uyarabilir; ani bir haberden sonra nefesini yavaşlatıp bir bardak su iç. Akşam Satürn'le sekstil yapan Ay dizlerin ve eklemlerin için düzenli hareketi destekliyor, merdiven çıkmak ya da hafif bir yürüyüş yeterli. Telefona uzun süre bakarken boynunu öne eğme. Venüs'ün Chiron'la karşıtlığı, duygusal bir kırgınlığın göğüs çevrende sıkışma yapabileceğini söylüyor; derin nefesle gevşe. Gün içinde yeterince su içmeyi ve uzun telefon görüşmelerinde sesini zorlamamayı unutma. Akşam yemeğinde ılık çorba boğazını korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay burcundan çıkıp ikinci evine geçince boyun ve boğaz bölgendeki hassasiyet hafifliyor ama omuz ve ense yine de ağır kalabilir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen kaslarını gevşetmek için uygun; ılık bir duş ve hafif esneme iyi gelir. Gün ortasında Uranüs'le yan yana gelen Ay, ani bir baş ağrısı ya da uyku düzensizliği getirebilir, kafeinli içeceği öğleden önce bırak. Venüs altıncı evinde geri giderken yeme alışkanlıklarını da sorgulatıyor; öğün saatlerini sabit tutmak sindirimi rahatlatır. Akşam Satürn'le kurulan sekstil sakin bir yürüyüşü destekliyor. Yatmadan önce boynuna sıcak bir havlu koymak sinirlerini sakinleştirir. Kahveyi öğleden sonra bırakıp bitki çayına geç. Çalışırken omuzlarını kulaklarından uzak tutmak boyun yükünü azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcuna geçmişken zihnin hızlı, bedenin de sürekli hareket arıyor; kolların, ellerin ve akciğerlerin bugün özellikle hassas. Öğleye doğru Ay Uranüs'le kavuşunca kalbin hızlı çarpıyormuş gibi hissedebilirsin, bunun çoğunlukla sinirsel bir uyarı olduğunu bil ve üç derin nefes al. Sabahki Plüton üçgeni nefes egzersizlerini daha etkili yapıyor, güne pencereyi açıp derin nefes alarak başlamak iyi gelir. Akşam Satürn'le sekstil, omuzlarını ve ellerini gevşetmeye ayırdığın on dakikayı ödüllendirir. Gün boyu ekran başındaysan her saat başı bileklerini çevir. Geceyi telefondan uzak bitir ki uykun derinleşsin. Yemekleri hafif tutmak ve geceleri ekranı erken kapatmak uykuya dalmanı kolaylaştırır. Yastığın boynunu desteklemiyorsa katlayıp yüksekliğini ayarla. Gün boyu yeterince su iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evine geçtiğinden yorgunluk ve dinlenme isteği öne çıkıyor; sabah uyandığında zihninin sisli olması şaşırtmasın. Güne kahvaltıyla başla ama ağır yağlı yiyeceklerden uzak dur. Öğlen Uranüs'le buluşan Ay uykunu düzensizleştirebilir, kısa bir şekerleme yerine açık havada on dakika yürümeyi dene. Chiron'la karşı karşıya gelen Venüs, ev ve aile alanında duygusal bir sıkışıklığı mideye indirebilir; Ihlamur ya da papatya çayı rahatlatır. Akşam Satürn'le sekstil yapan Ay göğüs kafesi ve sırt için esneme hareketlerini destekliyor. Gün sonunda yatmadan önce ışıkları erken kıs ve kafandaki konuları bir kâğıda yaz. Gün içinde sıvı alımını artır ve baharatlı yiyeceklerden uzak dur. Sevdiğin biriyle yapacağın kısa bir telefon konuşması, mide çevrendeki sıkışmayı da gevşetir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on birinci evinde sosyal ortamda enerjini harcatabilir; kalabalık bir toplantıdan sonra sırt ve omuzların yorulabilir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen kalbini ve dolaşımını destekliyor, güne hafif bir yürüyüşle başlamak iyi gelir. Ay'ın öğle saatlerinde Uranüs'e kavuşması sırasında ani bir heyecan ya da çarpıntı hissedebilirsin; nefesini yavaşlat ve kahveyi azalt. Satürn dokuzuncu evinde dizlerin ve kalçanın uzun süre oturmaya karşı hassas olduğunu hatırlatıyor, akşam Ay sekstiliyle birlikte kısa bir esneme yap. Mars ve Jüpiter burcunda olduğundan enerjin yüksek ama kasları zorlamadan ilerle. Gece geç saatte ağır yemek yerine hafif bir çorba iç. Öğle molasında kısa bir tur atıp omuzlarını gevşet. Masa başındaysan ekranı göz hizasına çıkar ve sık sık ayağa kalk. Akşam yemeğini geç saate bırakma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay kariyer evinde olduğundan iş yoğunluğu sırtına, omuzlarına ve mideye vurabilir. Sabahki Plüton üçgeni iş düzenini sadeleştirirsen bedeninin de rahatlayacağını gösteriyor. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay ani bir toplantı değişikliğiyle öğün saatini kaydırabilir; yemeği atlama, yanında küçük bir sağlıklı atıştırmalık bulundur. Satürn sekizinci evinde olduğundan akşamki sekstil, uyku düzenini sabitlemeye destek veriyor. Venüs geri giderken cilt ve saç bakımında yeni ürün denemek yerine bildiğin rutine sadık kal. Karın bölgeni hafifçe ovmak ve yemekten sonra kısa bir süre dik oturmak sindirimi rahatlatır. Yemeği yatmadan epey önce bitir. Gün içinde daha çok su iç, sebze ve lif ağırlıklı beslen. Öğlen rahat bir ayakkabıyla kısa bir yürüyüşe çıkmak bacaklarındaki ağırlığı atar. Akşam ışıkları erken azalt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay dokuzuncu evinde seni yolculuğa ve yeni bilgiler edinmeye çağırıyor; bel ve kalça bölgen uzun süre oturmaya karşı hassas. Sabah Plüton üçgeni, bel ve böbrek bölgeni destekleyen bol su içme alışkanlığına başlamak için güzel bir fırsat. Ay'ın öğle civarındaki Uranüs kavuşumu kısa süreli bir baş dönmesi ya da dikkat dağınıklığı getirebilir; ayağa kalkarken yavaş ol. Venüs burcunda geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek duygusal yükün bel kaslarında sertlik olarak hissedilmesine yol açabilir. Akşam Satürn'le sekstil yapan Ay hafif bir bel esnetmesini destekliyor. Gece ılık bir bitki çayı iç ve erken uyu. Masa başında belinin arkasına ince bir destek koy ve düzenli aralıklarla ayağa kalk. Akşam tuzlu atıştırmalık yerine meyve seçmek böbreklerine iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay sekizinci evinde derin duygulara ve alt karın bölgesine dikkat çekiyor; sabah Plüton'la kurulan üçgen kaslarındaki eski bir gerginliği boşaltmak için fırsat veriyor. Ay ile Uranüs öğle saatlerinde bir araya gelince uykusuzluk ya da ani bir sinir gerginliği hissedebilirsin, öğleden sonra kafeini bırak. Satürn altıncı evinde günlük sağlık rutinine disiplin getirmeni istiyor, akşamki sekstil kısa bir yürüyüş ya da esneme için ideal. Venüs on ikinci evinde geri giderken bastırdığın bir duygu karın bölgende sıkışma yaratabilir; gevşemek için sıcak bir içecek içmek yeterli. Yatmadan önce ekranlara fazla bakmamaya özen göster. Akşam yemeğini erken bitir ve ekranları yatmadan önce kapat. Boyun ve omuz kaslarını yavaşça gevşetmek baş ağrısı riskini düşürür; belirtiler sürerse bir uzmana danış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay yedinci evinde ilişkiler alanından geçerken kalça, bel ve alt sırt bölgen iş birliği yapan ekipte uzun süre oturmaktan yorulabilir. Sabahki Plüton üçgeni sindirim düzenini sadeleştirmen için uygun; hafif bir kahvaltı seç. Gün ortasında Uranüs'e kavuşan Ay ani bir sinir gerginliği getirebilir, bu yüzden öğle arasında ekrandan uzaklaş. Satürn beşinci evinde kalbini ve sırtını korumak için ölçülü eğlenceyi öneriyor, akşamki sekstil de kısa bir yürüyüşü destekliyor. Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde seni hareket etmeye çağırırken kasları zorlamamaya dikkat et. Gece alkolden ve gazlı içeceklerden uzak durmak uykuna iyi gelir. Yemeğin ardından yirmi dakika ayakta kalmak sindirime yardım eder. Belini destekleyen bir yastıkla otur ve gün içinde su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde bağırsak, sindirim ve günlük rutin alanını öne çıkarıyor; sabah Plüton üçgeni öğün düzeni kurmak için güzel bir zemin sunuyor. Öğleye doğru Uranüs'le yan yana gelen Ay'la birlikte vardiya ya da iş akışındaki ani değişiklik uykunu bozabilir, bu yüzden uyku saatini sabit tut. Satürn dördüncü evinde olduğundan akşamki sekstil, evde dizlerin ve belin için hafif bir esneme programını destekliyor. Mars ve Jüpiter sekizinci evinde enerjiyi yükseltirken gece geç saate kadar çalışmak kasları yorabilir. Venüs kariyer evinde geri giderken stres boğaz ve çene çevrene yansıyabilir; dişlerini sıkmadığından emin ol. Kahveyi öğleden sonra bırak, bitki çayı seç. Hafif bir yürüyüş kalbini rahatlatır. Göğsünde bir baskı hissedersen yavaşça otur ve derin bir nefes al; rahatsızlık sürerse bir uzmana danış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay beşinci evinde kalp, sırt ve göğüs bölgeni duygusal yoğunluğa karşı hassaslaştırıyor; sabahki Plüton üçgeni nefesini derinleştirmek için iyi bir saat. Ay'ın Uranüs'le öğle kavuşumunda ani bir heyecan çarpıntı gibi hissedilebilir, kahveyi azalt. Satürn üçüncü evinde kollarını ve omuzlarını ekran başında yorabilir; akşamki sekstil esneme molalarını ödüllendirir. Mars ve Jüpiter yedinci evinde ilişkilerde enerjiyi yükseltiyor, tartışmalardan sonra kalp ritmini sakinleştirmek için yavaş bir yürüyüş yap. Venüs geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek omuzlarda ağırlık hissi bırakabilir; sıcak bir havlu iyi gelir. Gece hafif bir yemek ye. Ekran başında göz hizasını koru, arada pencereden uzağa bak. Akşam ılık bir duşla omuz ve bel kaslarını yumuşat. Yatmadan önce telefonu kenara bırak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde seni evde dinlenmeye çağırıyor; belin ve ayakların uzun ev işleri yüzünden yorulabilir. Sabahki Plüton üçgeni tahliye ve arınma işlevlerini destekliyor, güne ılık suyla başlamak iyi gelir. Uranüs ile Ay'ın öğle buluşmasında uykun ya da sindirim düzenin ani bir değişim yaşayabilir; öğünleri aynı saatlerde tut. Satürn ikinci evinde boğaz ve ses tellerini korumanı istiyor, akşamki sekstil de sessiz bir akşamı destekliyor. Mars ve Jüpiter iş temposunu yükselttiği için sırtında ve omuzlarında gerginlik oluşabilir. Venüs geri giderken bilinçsiz atıştırma isteği duygusal olabilir; gerçekten acıkana kadar bekle. Yatmadan önce ayaklarını ılık suya sok. Atkı ya da yakayla boğazını soğuktan koru. Akşam sakin bir müzik açıp birkaç dakika gözlerini kapatmak sinirlerini dinlendirir. Bol sıvı iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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