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28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay İkizler'e geçerken üçüncü evinde kol, omuz ve el bileğini öne çıkarıyor; sabahın erken saatlerinde omuz başlarında hafif bir sertlik hissedebilirsin. Güne kolları geniş daireler çizerek açmak iyi gelir. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay sinirlerini bir anda uyarabilir; ani bir haberden sonra nefesini yavaşlatıp bir bardak su iç. Akşam Satürn'le sekstil yapan Ay dizlerin ve eklemlerin için düzenli hareketi destekliyor, merdiven çıkmak ya da hafif bir yürüyüş yeterli. Telefona uzun süre bakarken boynunu öne eğme. Venüs'ün Chiron'la karşıtlığı, duygusal bir kırgınlığın göğüs çevrende sıkışma yapabileceğini söylüyor; derin nefesle gevşe. Gün içinde yeterince su içmeyi ve uzun telefon görüşmelerinde sesini zorlamamayı unutma. Akşam yemeğinde ılık çorba boğazını korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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