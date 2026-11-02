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3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay öğleye kadar beşinci evinde kalbini ve sırtını canlı tutuyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek altıncı evinde sindirim ve gündelik rutini hassaslaştırıyor. Birinci eve uzanan Satürn ve Neptün eklemlerinde ve kafa kemiklerinde sertlik hissettirebilir. Sekizinci evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi sindirimi ağırlaştırıp uykunu bölebilir. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı sinirlerini gerip kas gerginliği yaratabilir. Gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay geceyi hareketli geçirmene yol açmış olabilir, bu yüzden öğlen kısa bir dinlenme ver. Hafif bir öğle yemeği seç. Akşam yürüyüşü gerginliği alır. Omuz ve boynunu yumuşakça esnet. Yatmadan önce ılık bir içecek tüket. Uyku saatlerini düzenli tut. Gün boyu bol su içmeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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