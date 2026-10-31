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1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay beşinci evde kalp çevreni ve sırt kaslarını duygulara açık bırakıyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni gevşemene yardım ediyor. Birinci evinde kalan Satürn ve Neptün baş, diz ve kemiklerde sertlik hissettirebilir. Sekizinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür sindirimi yavaşlatıp uykunu hafifletebilir. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi sosyal ortamlarda gerginlik ve sinirsel yorgunluk getirebilir. Öğle yemeğini hafif tut. Güneşli bir yerde kısa bir yürüyüş yap. Akşam omuzlarını yavaşça esnet. Gün biterken Güneş'le oluşan kare sinirlerini gerebilir, ekranları erken kapat. Yatmadan önce ılık bir içecek iç. Gün içinde bol su iç. Öğle sonrası omuzlarını gevşet. Yatmadan önce derin nefes çalış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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