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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Kasım Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 2 Kasım Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 2 Kasım Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 2 Kasım Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın beşinci evden geçişi kalbini canlı, sırtını ise hassas bırakıyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu ani bir enerji patlaması yaratabilir. Birinci evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün baş, diz ve kemik yapında katılık bırakabilir. Sekizinci eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür sindirimi ağırlaştırıp uykunu bölebilir. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi baş ağrısı ya da çene gerginliği bırakabilir. Öğlen sebzeli, hafif bir tabak seç. Ortaya çıkan gerginliği yürüyüşle at. Omuz çemberleri çizerek boynunu gevşet. Yatmadan önce bitki çayı içmeyi dene. Egzersize başlamadan önce kasları ısıt. Akşam ışıkları kıs, telefonu uzağa bırak ve derin bir nefesle günü kapat. Öğle arasında temiz havada birkaç dakika durmak başını hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dördüncü evinde ilerleyen Ay midene, göğsüne ve duygu dengene ayrı bir hassasiyet katıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması bu bölgede sıcaklık ve huzursuzluk hissettirebilir. On ikinci evde yer alan Satürn ve Neptün kendi içine çekilme eğilimi ve yorgunluk getirebilir. Altıncı evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs günlük rutindeki bir alışkanlığın sindirimine etkisini sorgulatıyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi boğazını ve ensesini kasabilir. Akşam yemeğini erkenden ve sade ye. Mideni zorlayan kızartmalardan uzak dur. Öğleden sonra on beş dakikalık bir mola ver. Geceyi ekransız geçir. Boğazını ılık sıvılarla rahatlat. Yemekleri yavaş çiğnemeye özen göster. Evde sevdiğin bir müzik açmak sinirlerini yatıştırır. Bol su içmek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evinden geçen Ay omuzlarını, kollarını ve nefes yollarını öne çıkarıyor; akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum akciğerlerini ve kollarını fazla çalıştırabilir. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare sinirlerini gererek uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Altıncı evde yer alan Güneş ve retro Merkür iş yükünün gerginliğini mide bölgesine taşıyabilir. On birinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün enerjini düşürebilir. Yemek saatlerini sabitle. Gün içinde sık sık su iç. Kollarını yukarı doğru gererek akciğerlerine alan aç. Akşam ekranlarını kenara bırak. Kısa bir sokak yürüyüşü zihnini boşaltır. Bilek ve parmaklarını arada bir çevirmek kollarındaki yorgunluğu alır. Akşam derin nefes alıp vermek göğsünü açar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ikinci evindeki Ay boğazını ve boynunu hassaslaştırıyor; öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay bu bölgede gerginlik hissettirebilir. Beşinci evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu göğüs kafesinde hafif bir baskı hissettirebilir. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı duygusal tepkilerini keskinleştirip mideye yansıtabilir. On ikinci eve düşen Uranüs uykunu bölebilir. Akşam sofranı erken ve hafif kur. Birkaç kez yavaş nefes alıp ver. Sevdiğin biriyle kısa bir telefon konuşması yap. Uykudan önce papatya çayı iç. Sabah kahvaltısını atlama. Duygularını bir deftere yazmak içindeki yükü alır. Kafeinli içecekleri öğleden sonra azalt. Öğleden sonra omuzlarını geriye doğru açıp göğsünü genişlet. Gün içinde bol su iç ve yemekleri acele etmeden ye.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda ilerleyen Ay canlılığını artırıyor, ama kalbini ve sırtını zorlamamalısın; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu heyecanı yükselterek yorgunluğu gizleyebilir. Dördüncü eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür göğüs ve mide hizasında sıcaklık hissi bırakabilir. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi aile içi bir konuşmanın ardından kaslarını gerebilir. Dokuzuncu evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün kalça ve baldır kaslarını gererek sertleştirebilir. Sırtını arada bir geriye doğru esnet. Yağlı ve ağır yemekleri sofradan çıkar. Gün içinde bol bol sıvı al. Sabahı hafif bir esnemeyle aç. Su içmeyi unutursan baş ağrısı yaklaşabilir, yanında bir şişe taşı. Akşam yarım saat sessiz kalmak kalbini dinlendirir. Güne su içerek başlamak bedenini canlandırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, on ikinci evindeki Ay dinlenme ihtiyacını artırıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması dinlenmek yerine kendini zorlamana yol açabilir. Üçüncü evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür el bileklerinde ve omuzlarında ağırlık bırakabilir. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi yazı yazarken ya da ekrana bakarken boynunu sıkıştırabilir. Sekizinci evde yer alan Satürn ve Neptün alt karında dolgunluk hissi doğurabilir. Posalı ve hafif yiyeceklere öncelik ver. Bilgisayar başında sık sık kalk. Akşam ılık bir duş alıp kaslarını gevşet. Kısa bir yürüyüş sindirimi hızlandırır. Hazır gıda yerine ev yemeği daha hafif gelir. Uyumadan önce on dakika kitap oku. Gün içinde mola verip pencereden uzağa bakmak gözlerini ve omuzlarını dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, arkadaş çevresinden geçen Ay sosyal yorgunluğu bel ve sırtına taşıyabilir; akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum kalabalık ortamlarda enerjini hızla tüketebilir. Burcunda duran retro Venüs böbreklerini ve sıvı dengesini hatırlatıyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare ense kaslarını sıkıştırabilir. Yedinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün kalça ve kasık çevresinde sertlik oluşturabilir. Gün boyu sık sık su iç. Aynı pozisyonda uzun süre oturma. Akşam yemeğini hafif seç. Yatmadan önce beli yumuşakça esnet. Kalabalıktan arada kaç. Uzun süre oturduysan her saat başı ayağa kalkıp birkaç adım at. Öğle yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş bacaklarını canlandırır. Sıcak bir bitki çayı belindeki gerginliği yumuşatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda geriye giden Merkür sinir sistemini tetikte tutuyor; Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı çene ve boyun kaslarında sıkışmaya yol açabilir. Onuncu evde ilerleyen Ay iş yükünü dizlerine ve eklemlerine taşıyabilir, öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay tempoyu daha da hızlandırıyor. Altıncı evde etkisini sürdüren Satürn mide düzenini zorlayıp enerjini düşürebilir. Sekizinci eve düşen Uranüs bağırsak düzenini dengesizleştirebilir. Yemeklerini aynı saatlere oturt. Uyurken telefonu yatağından uzaklaştır. Akşam sakin bir yürüyüşe çık. Belirtiler sürerse bir uzmana danış. Sabaha hafif bir esnemeyle başla. Gün içinde sıvı tüketimini gözle, akşam sıcak bir bitki çayı sinirlerini yatıştırır. Sabah kahvaltısını atlama ve su içmeyi sürdür. Gün sonunda omuzlarını ve boynunu gevşet.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dokuzuncu evindeki Ay kalça, uyluk ve bacaklarına dikkat çekiyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu bu bölgeyi fazla zorlamana yol açabilir. On ikinci evin gündemini belirleyen geri hareketli Merkür hafif bir halsizlik ve dalgın bir uyku getirebilir. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi göğsünde ve sırtında gerginlik bırakabilir. Yedinci evde etkisini sürdüren Uranüs kalp ritmini hızlandırıp huzursuzluk verebilir. Kısa yürüyüşlerle bacaklarındaki dolaşımı canlı tut. Yemeklerini hafif seç. Antrenmana ısınarak başla. Bol sıvı tüket. Gevşemek için akşamına küçük bir esneme ekle. Öğlen yemeğini ağır tutma, hafif besinler seni daha dinç bırakır. Öğleden sonra yarım saat hareketsiz kalma. Gece derin ve düzenli uyku için telefonu uzağa koy.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sekizinci evinden geçen Ay karın alt bölgeni ve bağırsak düzenini ön plana çıkarıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması bu bölgede sıcaklık ve huzursuzluk hissettirebilir. Dördüncü evde yer alan Satürn ve Neptün sindirimi yavaşlatıp göğüste dolgunluk verebilir. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi etrafındaki gürültüyü zihninde büyütebilir. Altıncı evde yer alan Uranüs sindirim düzenini sarsabilir. Daha çok su iç. Ani ve sert diyetlerden uzak dur. Diz ve bel bölgeni sıcak koru. Akşam hafif bir yemek seç. Öğle arasında kısa bir yürüyüşe çık. Sabah güneşine çıkıp birkaç dakika durmak kemiklerine iyi gelir. Öğünlerini düzenli ye. Gece geç saatte ağır yemekten kaçın. Akşam çorba içmek karnını rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yedinci evindeki Ay bel ve böbrek hizanı hassaslaştırıyor; akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum ilişkilerde yaşanan hararet nedeniyle nabzını yükseltebilir. Birinci evde etkisini sürdüren Plüton bedeninde yenilenme ihtiyacı doğurup yorgunluk bırakabilir. Beşinci evin gündemini belirleyen Uranüs kalbini hızlandırıp sırtını sıkıştırabilir. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare iş temposunu enseye ve çeneye yansıtabilir. Üçüncü evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün kollarda ağırlık, nefeste kısalık hissi yaratabilir. Yemek saatlerini sabitle. Aralıklarla esne. Derin nefesle omuzlarını bırak. Akşam yemeğini erken bitir. Ekran başında on dakikada bir gözlerini dinlendir. Gün sonunda sıcak bir duş kaslarını yumuşatır. Öğle arasında temiz havada yürümek yorgunluğu alır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, altıncı evinde ilerleyen Ay yemek düzenini ve rutinlerini yokluyor; öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay sindirimi yorup acele yemeye itebilir. İkinci eve düşen Satürn ve Neptün boyun ve boğaz çevresinde daralma hissi verebilir. On ikinci evde yer alan Plüton geceleri uykuyu bölebilir. Dördüncü eve düşen Uranüs mide ve göğüs çevresinde kıpırdanma yaratabilir. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı baş ve boyun bölgesinde gerginlik yaratabilir. Öğünlerini düzene sok. Ayak bileklerini ılık suda dinlendir. Akşam sakin bir ses kaydı aç. Ekranları erkenden kapat. Gün içinde kısa bir yürüyüşe çık. Tuzu azaltmak ayaklarındaki şişliği de azaltır. Akşam bacaklarını yukarıda tutarak dinlen. Gün sonunda derin bir nefes al.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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