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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 31 Ekim Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 31 Ekim Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 31 Ekim Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay dördüncü evinde göğüs ve mide bölgeni duygusal yüklere karşı hassaslaştırıyor; sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni bu hassasiyeti yumuşatıyor. Birinci evini ağırlaştıran Satürn baş, diz ve kemiklerinde sertlik hissettirebilir; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bu hissi artırır. Sekizinci evde bulunan geri hareketli Merkür bağırsak ritmini ve uykunu dengesizleştirebilir, öğünlerini sade tut. Beşinci evini canlandıran Mars ve Jüpiter enerjini yükseltip sırtına fazla yük bindirebilir. Güne ılık su içerek başla. Ağır yemeklerden kaçın. Akşam hafif bir yürüyüşle bedenini gevşet. Gözlerini ekrandan dinlendir. Gün içinde omuzlarını açan küçük esnemeler yap. Gece geç saate kadar uyanık kalma. Öğle arasında temiz havada birkaç dakika dolaş.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, üçüncü evinden geçen Ay omuz, kol ve solunum yollarını öne çıkarıyor; Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen zihnini rahatlatıyor. On ikinci evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün yorgunluk ve uyku bulanıklığı hissettirebilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bu hissi artırır. Geri çekilen Venüs altıncı evinde günlük rutinindeki bir alışkanlığın sindirimine etkisini sorgulatıyor. Dördüncü evde bulunan Mars ve Jüpiter iştahı artırabilir, porsiyonlarını küçük tut. Kollarını ve omuzlarını yavaşça aç. Pencereyi aç ve derin nefes al. Yatmadan önce sıcak bir içecek içmeyi dene. Gün içinde sesini zorlamamaya çalış. Uyumadan önce ekran süresini kısalt. Akşam omuzlarını sıcak bir duşla gevşet. Akşam yemeğinden sonra hafif bir yürüyüşe çık.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay ikinci evinde boğaz, boyun ve ses tellerini hassaslaştırıyor; öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen bu bölgeyi rahatlatıyor. Geri giden Merkür altıncı evinde iş stresini mide ve bağırsağına yansıtabilir. Üçüncü evdeki Mars ve Jüpiter akciğer ve kolların aşırı çalışmasına neden olabilir, konuşmayı fazla uzatma. On birinci evde bulunan Satürn ve Neptün halsizlik getirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu hissi ağırlaştırır. Öğün saatlerini sabit tut. Bol su iç. Akşam ekranlardan uzaklaşıp erken yat. Boynunu iki yana yavaşça çevirerek gevşet. Gün ortasında kısa bir hava molası ver. Gün boyunca ellerini ve bileklerini kısa aralıklarla oynat. Kahveyi azaltıp bitki çayına yönel. Akşamları ışığı yumuşat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda ilerleyerek mide, göğüs ve duygusal dengeni doğrudan etkiliyor; Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen iç huzurunu destekliyor. Beşinci evini yoklayan geri hareketli Merkür kalp çevresinde sıkışma hissi yaratabilir, derin nefes al. Mars ve Jüpiter ikinci evinde boğaz bölgesini zorlayıp iştahı artırabilir. Onuncu evdeki Satürn ve Neptün diz ve kemiklerde ağırlık hissi verebilir; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bu hissi sürdürür. Akşam yemeğini hafif ve erken ye. Sevdiğin biriyle kısa bir sohbet duygusal yükünü azaltır. Uykundan önce ılık bir bitki çayı iç. Gün içinde küçük öğünlerle ilerle. Mideni yoracak baharatlı yiyeceklerden uzak dur. Sabah kahvaltısında hafif ve sıcak bir şey tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on ikinci evinde dinlenme ihtiyacını artırıyor; sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni başındaki ağırlığı hafifletiyor. Birinci evini canlandıran Mars ve Jüpiter enerjini yüksek tutuyor ama kalp ve sırt bölgenin yorulmasına yol açabilir. Dördüncü evde bulunan geri hareketli Merkür göğüs ve mide hassasiyeti getirebilir, geç saatte yemek yeme. Satürn ve Neptün dokuzuncu evinde kalça ve baldır kaslarında sertlik verebilir; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bu sertliği artırır. Gün içinde esneme molaları ver. Kafeini azalt. Erken yatmaya özen göster. Ağır spor yerine hafif bir yürüyüşü seç. Omuzlarını arkaya doğru yavaşça aç. Bugün bedenini zorlayan işleri sonraya bırak. Öğle sonrası kısa bir dinlenme molası ver.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay on birinci evinde sosyal yorgunluğunu bağırsak ve sindirim düzenine yansıtabilir; Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen bu yükü hafifletiyor. Üçüncü evdeki geri hareketli Merkür omuz, kol ve el bileği gerginliği yaratabilir. Sekizinci evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün alt karın bölgesinde hassasiyet hissettirebilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu artırır. On ikinci evde bulunan Mars ve Jüpiter dinlenme ihtiyacını büyütüyor, kalabalıktan bir süre uzak dur. Lifli ve hafif yiyecekleri tercih et. Ekran süresini kısalt. Akşam bileklerini ve boynunu yavaşça esnet. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş yap. Gece ışığını erken kıs. Akşam yemeğini sakin bir ortamda ve yavaş ye. Yemeklerini düzenli saatlerde ye.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay onuncu evinde işteki baskıyı bel ve sırt kaslarına yansıtabilir; öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen bu gerginliği yumuşatıyor. Burcundaki geri hareketli Venüs böbrek ve sıvı dengesini hatırlatıyor, gün boyu su içmeyi ihmal etme. Yedinci evde bulunan Satürn ve Neptün bel ve kalçada sertlik hissettirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu hissi artırır. On birinci evdeki Mars ve Jüpiter sosyal koşuşturmayı artırıp uykunu bölebilir. Oturma pozisyonunu sık sık değiştir. Akşam yemeğini tuzsuz ve hafif tut. Yatmadan önce kısa bir bel esnemesi yap. Ayakta uzun süre beklemekten kaçın. Sırtını duvara yaslayarak dinlen. Gün içinde kısa su molaları vermeyi alışkanlık haline getir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki geri hareketli Merkür sinir sistemini hassaslaştırıyor; Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen zihnini sakinleştiriyor. Ay dokuzuncu evinde kalça ve uyluk bölgene dikkat çekiyor. Mars ve Jüpiter onuncu evinde iş temposunu yükseltip çene ve boyun gerginliği yaratabilir. Altıncı evdeki Satürn ve Neptün sindirim düzenini zayıflatıp halsizlik verebilir; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu artırır. On ikinci evde dolaşan geri hareketli Venüs uyku düzenini bozabilir. Öğünlerini sabit tut. Ekranları erken kapat. Gerginlik sürerse bir uzmana danış. Çenendeki gerginliği fark edip gevşetmeye çalış. Gün içinde yeterince sıvı al. Uykudan önce sıcak bir içecek içmek kasların gevşemesine yardım eder. Omuzlarına sıcak bir havlu koymayı dene.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay sekizinci evinde alt karın ve bağırsak bölgene dikkat çekiyor; sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni iç huzurunu destekliyor. On ikinci evde bulunan geri hareketli Merkür gizli bir yorgunluk ve uyku bulanıklığı getirebilir. Dokuzuncu evini canlandıran Mars ve Jüpiter kalça ve bacaklarını fazla çalıştırmaya sevk eder. Satürn ve Neptün beşinci evinde sırtında ağırlık hissettirebilir; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bunu artırır. Yemeklerini hafif tut. Kısa yürüyüşlerle dolaşımı destekle. Gece ışıkları erken kıs. Uzun süre oturduysan ayağa kalkıp bacaklarını silkele. Bol sıvı almayı unutma. Akşam hafif bir esneme rutini uykuna iyi gelir. Akşam ışığı kısıp telefonu uzağa bırak. Akşam yürüyüşünü ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay yedinci evinde böbrek ve bel bölgesini öne çıkarıyor; Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen bu hassasiyeti yumuşatıyor. Dördüncü evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün göğüs ve mide bölgesinde ağırlık hissi yaratabilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu artırır. Sekizinci evde bulunan Mars ve Jüpiter arınma isteği doğurabilir, ani diyetten kaçın. On birinci evdeki geri hareketli Merkür baş ağrısına ve sosyal yorgunluğa yol açabilir. Su tüketimini artır. Dizlerini ve belini sıcak tut. Akşam erken yatmaya özen göster. Kalabalık ortamlarda kısa molalar ver. Gece ağır bir yemek yemekten kaçın. Gün içinde uzun süre aynı pozisyonda kalma. Öğle arasında bacaklarını hafifçe oynat. Geceyi sakin geçir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay altıncı evinde sindirim ve günlük sağlık rutinine dikkat çekiyor; öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen bu düzeni toparlıyor. Üçüncü evde bulunan Satürn ve Neptün omuz, kol ve akciğerlerde yorgunluk hissettirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bunu artırır. Yedinci evdeki Mars ve Jüpiter ilişkilerde yükselen heyecan yüzünden kalp ritmini hızlandırabilir. Geri giden Merkür onuncu evinde iş stresini baş ve boyna taşıyabilir. Öğün saatlerini sabit tut. Ekran başında esneme molaları ver. Derin nefesle gevşe. Gece ağır yiyeceklerden uzak dur. Gün içinde kısa yürüyüşlerle dolaşımını canlı tut. Öğle yemeğinden sonra on dakikalık bir yürüyüş sindirime yardım eder. Yatmadan önce boynuna hafif bir masaj yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay beşinci evinde sırt, göğüs ve kalp çevreni duygulara karşı hassaslaştırıyor; Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen iç ritmini düzenliyor. Mars ve Jüpiter altıncı evinde çalışma temposunu yükseltip sindirimini zorlayabilir. İkinci evdeki Satürn ve Neptün boğaz ve boyunda ağırlık hissi yaratabilir; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu artırır. Sekizinci evde dolaşan geri hareketli Venüs derin duygular nedeniyle uykunu bölebilir. Öğünleri düzenle. Ayaklarını ılık suyla rahatlat. Akşam sakin bir müzik dinle. Gün içinde kısa bir açık hava molası ver. Yatmadan önce telefonu uzağa koy. Sabah kalkınca birkaç derin nefes alıp yavaşça esne. Gün içinde bol su içmeyi ihmal etme. Dinlenmek için erken yat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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