Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, Ay on birinci evinde sosyal yorgunluğunu bağırsak ve sindirim düzenine yansıtabilir; Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen bu yükü hafifletiyor. Üçüncü evdeki geri hareketli Merkür omuz, kol ve el bileği gerginliği yaratabilir. Sekizinci evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün alt karın bölgesinde hassasiyet hissettirebilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu artırır. On ikinci evde bulunan Mars ve Jüpiter dinlenme ihtiyacını büyütüyor, kalabalıktan bir süre uzak dur. Lifli ve hafif yiyecekleri tercih et. Ekran süresini kısalt. Akşam bileklerini ve boynunu yavaşça esnet. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş yap. Gece ışığını erken kıs. Akşam yemeğini sakin bir ortamda ve yavaş ye. Yemeklerini düzenli saatlerde ye.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…