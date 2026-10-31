Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay beşinci evde kalp çevreni ve sırt kaslarını duygulara açık bırakıyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni gevşemene yardım ediyor. Birinci evinde kalan Satürn ve Neptün baş, diz ve kemiklerde sertlik hissettirebilir. Sekizinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür sindirimi yavaşlatıp uykunu hafifletebilir. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi sosyal ortamlarda gerginlik ve sinirsel yorgunluk getirebilir. Öğle yemeğini hafif tut. Güneşli bir yerde kısa bir yürüyüş yap. Akşam omuzlarını yavaşça esnet. Gün biterken Güneş'le oluşan kare sinirlerini gerebilir, ekranları erken kapat. Yatmadan önce ılık bir içecek iç. Gün içinde bol su iç. Öğle sonrası omuzlarını gevşet. Yatmadan önce derin nefes çalış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…