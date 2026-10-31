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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 1 Kasım Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 1 Kasım Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 1 Kasım Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay beşinci evde kalp çevreni ve sırt kaslarını duygulara açık bırakıyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni gevşemene yardım ediyor. Birinci evinde kalan Satürn ve Neptün baş, diz ve kemiklerde sertlik hissettirebilir. Sekizinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür sindirimi yavaşlatıp uykunu hafifletebilir. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi sosyal ortamlarda gerginlik ve sinirsel yorgunluk getirebilir. Öğle yemeğini hafif tut. Güneşli bir yerde kısa bir yürüyüş yap. Akşam omuzlarını yavaşça esnet. Gün biterken Güneş'le oluşan kare sinirlerini gerebilir, ekranları erken kapat. Yatmadan önce ılık bir içecek iç. Gün içinde bol su iç. Öğle sonrası omuzlarını gevşet. Yatmadan önce derin nefes çalış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay dördüncü evinde göğüs, mide ve duygusal dengeni öne çıkarıyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bu bölgeyi yumuşatıyor. On ikinci evi üzerinde duran Satürn ve Neptün içe çekilme isteği ve ağırlık duygusu verebilir. Altıncı evinde kalan retrodaki Venüs günlük rutinindeki bir alışkanlığın sindirime etkisini sorgulatıyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı boğazda ve boyunda gerginlik yaratabilir. Akşam yemeğini hafif tut. Midene yük bindiren yiyeceklerden uzak dur. Öğleden sonra kısa bir dinlenme molası ver. Güneş'e uzanan gece gerilimi sinirlerini gerebilir, geceyi sakin geçir. Yatmadan önce ekranları kapat. Bol su iç. Gün içinde sesini fazla yorma. Akşam ılık bir içecekle dinlen. Gün boyu duruşuna dikkat et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay üçüncü evinde omuz, kol ve solunum yollarını öne çıkarıyor; öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı sinirlerini yatıştırıyor. Altıncı evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür iş stresini mide ve bağırsağına yansıtabilir. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı akciğerlerde ya da boyunda ağırlık hissettirebilir. On birinci evini etkileyen Satürn ve Neptün halsizlik getirebilir; gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bunu yumuşatıyor. Öğünlerini düzenli tut. Bol su iç. Kollarını yavaşça aç. Gece Ay ile Güneş arasında oluşan kare sinirlerini gerebilir, ışıkları erken kıs. Akşam ekranları kapat. Kısa bir yürüyüşle zihnini boşalt. Bileklerini ve parmaklarını ara ara oynat. Akşam erken yatmaya çalış. Gece ışığını loş tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ikinci evde ses tellerini ve boynu duyarlı kılıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen bu bölgeyi rahatlatıyor. Beşinci evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu göğüs ve kalp çevresinde sıkışma hissi yaratabilir. On ikinci eve denk gelen Uranüs uykunu bölebilir. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık alt karın ve bağırsak bölgesinde hassasiyet getirebilir. Ay'ın Güneş'e gece kurduğu gergin açı sinirlerini gerebilir. Akşam yemeğini hafif ve erken ye. Derin nefes egzersizi yap. Gün içinde sevdiklerinle kısa bir sohbet et. Yatmadan önce bitki çayı iç. Ekranları erken kapat. Sabah kahvaltısını atlama. Gün içinde küçük yürüyüş molaları ver. Akşam hafif bir çorba tercih et. Duygularını yazarak boşalt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay burcunda ilerlerken canlılığını artırıyor, fakat kalbini ve sırtını zorlamamalısın; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bu yükü yumuşatıyor. Birinci evi üzerinde duran Mars ve Jüpiter heyecanı artırıp uykuyu kaçırabilir. Dördüncü eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür mide çevresinde yanma hissi doğurabilir. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bel ve böbrek bölgesinde gerginlik yaratabilir. Dokuzuncu evinde kalan Satürn ve Neptün kalça ve baldır kaslarında sertlik verebilir; Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen bunu azaltıyor. Ara ara sırtını gererek dinlen. Ağır yemeklerden kaçın. Gün biterken Güneş'le oluşan kare sinirlerini gerebilir, öfkeni bastırmak yerine derin nefes al. Su tüketimini artır. Güne esneyerek başla.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay on ikinci evinde dinlenme ihtiyacını artırıyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bunu destekliyor. Üçüncü evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür bilek ve parmaklarında yorgunluk bırakabilir. Altıncı eve denk gelen Plüton günlük rutinde bağırsak ve sindirim hassasiyetine yol açabilir. Sekizinci evi üzerinde duran Satürn ve Neptün karın alt kısmında dolgunluk hissi doğurabilir; Satürn'le gece oluşan sakin üçgen bunu yumuşatıyor. Lifli ve hafif yemekleri tercih et. Güneş'e uzanan gece gerilimi sinirlerini gerebilir, geceyi erken kapat. Ekran başında mola ver. Akşam sıcak bir duş al. Gün içinde kısa bir yürüyüş yap. Öğünler arasında su iç. Akşam yürüyüşü yapmayı ihmal etme. Bugün sakin tempoyu koru.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay on birinci evinde sosyal yorgunluğu bel ve sırtına yansıtabilir; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen bunu yumuşatıyor. Burcundaki geri hareketli Venüs sıvı tüketimini ve böbrek konforunu önemsetiyor. Yedinci evini etkileyen Satürn ve Neptün bel ve leğen çevresinde katılık yaratabilir; gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bu hissi azaltıyor. Beşinci evinde kalan Plüton kalp ve sırt bölgesinde ağırlık yaratabilir. Gece Ay ile Güneş arasında oluşan kare sinirlerini gerebilir. Gün boyu su iç. Oturma pozisyonunu değiştir. Akşam yemeğini hafif tut. Yatmadan önce bel esnemesi yap. Kalabalık ortamlarda mola ver. Ayakta uzun süre kalma. Akşam sırtını sıcak tut. Dinlenme anlarını ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki geri hareketli Merkür sinirlerini duyarlı kılıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen zihnini sakinleştiriyor. Ay onuncu evinde iş yoğunluğunu diz ve kemiklerine yansıtabilir. Dördüncü evi üzerinde duran Plüton göğüs ve mide bölgesinde ağırlık yaratabilir. Sekizinci eve denk gelen Uranüs bağırsak ritmini bozabilir. Altıncı evinde kalan Satürn mide ritmini bozup enerji düşüklüğü yaratabilir; gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bunu yumuşatıyor. Ay'ın Güneş'e gece kurduğu gergin açı sinirlerini gerebilir. Öğünlerini sabit tut. Çene ve boyun gerginliğini fark et. Telefonu uyku saatinde uzak tut. Belirtiler devam ederse bir uzmana başvur. Sabah güne hafif esneyerek başla. Gün içinde sıvı tüketimini artır. Sabah güneş ışığından yararlan.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay dokuzuncu evinde kalça, uyluk ve bacak bölgene dikkat çekiyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bunu rahatlatıyor. On ikinci evini etkileyen geri hareketli Merkür belli belirsiz bir bitkinlik ve dalgın uyku yaratabilir. Üçüncü evini etkileyen Plüton omuz ve kollarda gerginlik yaratabilir. Yedinci evinde kalan Uranüs kalp ritmini hızlandırıp huzursuzluk verebilir. Beşinci evinde kalan Satürn ve Neptün sırtında ağırlık hissettirebilir; Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen bunu hafifletiyor. Kısa yürüyüşlerle dolaşımı destekle. Yemeklerini hafif tut. Gün biterken Güneş'le oluşan kare uykunu bölebilir, ışıkları erken kıs. Bol sıvı al. Akşam ağır yemekten uzak dur. Gün içinde bol su iç. Gevşeme egzersizine vakit ayır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay sekizinci evinde alt karın ve bağırsak bölgeni öne çıkarıyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bunu yumuşatıyor. Dördüncü evi üzerinde duran Satürn ve Neptün sindirim yolunda yavaşlık ve göğüste dolgunluk verebilir; Satürn'le gece oluşan sakin üçgen bunu azaltıyor. İkinci eve denk gelen Plüton boğaz ve boyunda gerginlik doğurabilir. On birinci evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür kalabalıktan gelen zihin gürültüsünü artırabilir. Altıncı evi üzerinde duran Uranüs sindirim düzenini bozabilir. Güneş'e uzanan gece gerilimi uykunu bölebilir. Su tüketimini artır. Ani diyetten kaçın. Dizlerini ve belini sıcak tut. Akşam hafif bir yemek ye. Öğle arasında kısa bir yürüyüş yap. Gece hafif yemeği tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay yedinci evde bel çevresini ve böbrek konforunu duyarlı kılıyor; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen bu hassasiyeti yumuşatıyor. Birinci evinde kalan Plüton bedeninde dönüşüm ihtiyacı doğurup yorgunluk yaratabilir. Beşinci evini etkileyen Uranüs kalp ritmini ve sırtını etkileyebilir. Üçüncü evini etkileyen Satürn ve Neptün kol ve solunum yollarında bitkinlik hissi verebilir; gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bunu hafifletiyor. Onuncu evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür iş temposunu enseye ve çeneye yansıtabilir. Öğün saatlerini sabit tut. Esneme molaları ver. Gece Ay ile Güneş arasında oluşan kare uykunu bölebilir. Derin nefesle gevşe. Akşam yemeğini erken ye. Akşam telefonu erken bırak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay altıncı evde beslenme düzenini ve günlük alışkanlıkları sınıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen bu düzeni toparlıyor. İkinci eve denk gelen Satürn ve Neptün ense ve gırtlak çevresinde sıkışıklık hissi doğurabilir; gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bunu azaltıyor. On ikinci evi üzerinde duran Plüton uyku düzenini bozabilir. Dördüncü eve denk gelen Uranüs göğüs ve mide bölgesinde huzursuzluk verebilir. Sekizinci evini etkileyen geri hareketli Venüs yoğun duygularla gecenin uykusunu hafifletebilir. Ay'ın Güneş'e gece kurduğu gergin açı sinirlerini gerebilir. Öğünleri düzenle. Ayak bileklerini ılık suya tut. Akşam yumuşak bir ses kaydı dinle. Ekranları erken kapat. Gün içinde kısa bir yürüyüş yap. Gün içinde bol su iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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