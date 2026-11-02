Günlük Para Burç Yorumuna Göre 3 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay öğleye kadar beşinci evinde keyif harcamalarını tatlı gösteriyor; Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren altıncı evinde ise gündelik giderlerini ve iş yerindeki masrafları gözden geçirmeni istiyor. Sekizinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür ortak ödemelerde atladığın bir kalemi hatırlatabilir. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare bu konuşmayı keskinleştirebilir. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili küçük bir tahsilat ya da uygun bir teklif ihtimali taşıyor. Birinci eve uzanan Satürn bütçe disiplini istiyor. Bugünün harcamalarını akşam bir yere yaz. Kart limitini kontrol et. Anlık alışverişi yarım gün beklet. Hesabındaki aboneliklerin dökümünü çıkar. Bütçeni haftalık bir tabloya taşımak ay sonunu rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…