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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 30 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 30 Ekim Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sekizinci evdeki Merkür geri giderken akşamki Merkür ve Mars karesi ortak bir ödeme, borç ya da vergi kaleminde gergin bir konuşmaya yol açabilir; rakamları sesini yükseltmeden, belgeyle birlikte göster. Sabaha doğru Neptün'le oluşan kare net olmayan bir teklifle karşılaşmana neden olabileceğinden onay vermeden önce şartları yazılı iste. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen bütçeni dengelemek için sakin bir pencere açıyor; sabit giderlerini ve ay sonuna kalan tutarı yan yana yaz. Ev ve aile için yapılacak harcamaları öncelik sırasına dizmek yükünü hafifletir. Yeni bir taksit yüklenmeden önce mevcut borçlarının listesini çıkar. Kayıtlarını düzenli tutmak ay sonunda rahat nefes aldırır. Para konuşmalarını sabah saatlerine almak sağduyuyu korur. Kredi kartı hareketlerini gün sonunda bir kez gözden geçir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dördüncü evdeki Jüpiter ev ve aile bütçesini büyütüyor, ancak Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı ortak bir ödeme ya da sözleşme konusunda sabırsızlık yaratabilir. Teklifleri yazılı al, imzayı ertesi güne bırak. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi on ikinci evinde net olmayan bir giderin gözden kaçmasına yol açabilir; küçük kesintileri kontrol et. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi yeni bir borç yüklenmeni önermiyor. Altıncı evdeki geri hareketli Venüs kendine yapacağın pahalı alışverişi ertelemeni istiyor. Ev için yapılacak büyük bir alışverişi cuma gününe bırakmak sana zaman kazandırır. Ortaklarla ödeme planını konuşmak için öğleden sonrayı seç ve belgeleri yanında bulundur. Ay sonuna kadar ev masraflarının küçük bir yedek payını ayır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, altıncı evdeki Merkür geri giderken gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare iş düzeninde acele kararlara ve sert yazışmalara yol açabilir; fatura ve maaş notlarını sakin bir kafayla kontrol et. Sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi arkadaşlardan gelen belirsiz bir para önerisini cazip gösterebilir, sözlü vaatleri yazıya dök. Öğleden sonraki Güneş üçgeni bütçeyi dengelemene yardım ediyor, bu saatlerde hesaplarını topla. Üçüncü evdeki Jüpiter yazı, satış ve kısa yolculuktan gelir elde etme ihtimalini canlı tutuyor. Maaş ve ek gelir hesabını tek bir yerde toplamak içini rahatlatır. Ortak harcamalarda payını baştan söylemek de iş görür. Telefon ve yazışma üzerinden yapılan ödeme sözlerini kayda geçir. Küçük bir işin ücretini peşin konuşmak sonradan çıkacak sürtüşmeyi önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kazanç evini çalıştıran Mars ve Jüpiter fırsatı da harcama isteğini de büyütüyor; Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi pazarlıkta sertleşmene yol açabilir. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni hesapları sakin görmeni destekliyor, ödemelerini bu saatlerde planla. Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi kariyer alanında net olmayan bir ücret vaadini cazip gösterebilir, yazılı onay beklemeden karar verme. Beşinci evdeki geri hareketli Merkür hobi ve eğlence harcamalarını sınırlamanı istiyor. Harcama kalemlerini önem sırasına dizmek karar vermeni kolaylaştırır. Küçük bir tasarruf hedefi belirlemek sana güven verir. Duygusal ihtiyaçla gerçek ihtiyacı ayırmak için sepetteki ürünleri iki listeye böl. Aile içi harcamaları açıkça konuşmak olası kırgınlığı önler. Bu dönemde ek gelir fikirlerini yazıya dök.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dördüncü evdeki Merkür geri giderken evle ilgili bir tutar yeniden gündeme gelebilir; kira, aidat ve taksit kayıtlarını eşleştir. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen bu konuda sakin bir konuşma için uygun bir zemin sunuyor. Akşamki Merkür ve Mars karesi sinirlerini gerebileceğinden büyük bir harcamayı ya da pazarlığı akşam saatlerinde yapma. Sabaha doğru Neptün'le oluşan kare yurt dışı ya da eğitim ödemelerinde belirsizlik yaratabilir, net olmayan kalemleri sor. Fatura ve taksit tarihlerini not alarak ilerlemek huzur verir. Cömertlik duygusu yüksek olduğundan hediye ve ikram harcamasına üst sınır koy. Gelir tarafında bir arkadaşının önerdiği iş ya da komisyon ihtimalini şartlarıyla birlikte değerlendir. Aylık gelirinden küçük bir yedek pay ayırmak kendini rahat hissettirir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sekizinci evdeki Satürn ortak para konusunda disiplin istiyor; Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi bu konuda sabır gerektiriyor, kredi ve borç kalemlerini yazıya dök. İkinci evdeki geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını sorgulatıyor, kullanmadığın bir hizmeti iptal et. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen hesapları sadeleştirmene yardım ediyor. Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı yazışmalarda keskin ifadelere yol açabilir, ücret ya da pazarlık mesajını göndermeden önce bir kez daha oku. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi arkadaş çevresinde belirsiz bir ödeme paylaşımına neden olabilir. Çok sayıda küçük harcama yerine tek bir net ödeme planı yap. Ödeme tarihlerini takvime işlemek unutulan taksitleri önler. Kendine küçük bir ödül payı ayırmak da dengeyi korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ikinci evdeki geri hareketli Merkür para konusunda sert bir pazarlığa kapı aralayabilir; gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare kararı ertesi güne bırakmanı öneriyor. Öğleden sonraki Güneş üçgeni kazanç planını sakin gözle değerlendirmeni sağlıyor. Sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi ortaklıkta net olmayan bir maliyetin saklı kalabileceğini gösteriyor, sözleşme maddelerini tek tek oku. Akşamki Ay ve Satürn karesi ortak bütçede sorumluluk paylaşımını netleştirmeni istiyor. Kendine yapacağın pahalı bir alışveriş için acele etme. Teklifleri yazılı karşılaştırmak seni hatalı kararlardan korur. Kredi kartı limitini ve taksit yükünü gözden geçir. Gelen davetlerde ortak harcamaya katılmadan önce payını sor. Ay sonu için kenara ayırma kuralı koy. Bu saatlerde pazarlıktan uzak dur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni kendi kazancını doğru değerlendirmen için sakin bir pencere açıyor, bu saatlerde fiyat ve ücret konuşması yapabilirsin. Gün biterken Satürn'le oluşan kare günlük giderleri ve sağlık harcamalarını disipline etmeni istiyor. Merkür burcunda geri giderken Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi söylediğin bir tutarın yanlış anlaşılmasına yol açabilir, rakamı yazılı ver. Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi günlük iş düzeninde unutulan bir ödemeyi hatırlatabilir, bekleyen faturaları gözden geçir. Kariyer evindeki Mars ve Jüpiter zam konuşmasını destekliyor. Küçük ve düzenli bir birikim planı seni rahatlatır. Ücret görüşmeni gün içinde kısa bir mesajla özetlemek iş görür. Bir arkadaşa ödünç verirken koşulları baştan sade bir mesajla yaz. Aile bütçesini ortak bir listede topla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, on ikinci evdeki Merkür geri giderken gizli kalmış bir gider yüzeye çıkabilir; eski abonelikleri ve otomatik ödemeleri kontrol et. Akşamki Merkür ve Mars karesi bunu bir tartışmaya dönüştürebilir, konuyu ertesi gün sakin biçimde aç. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen borç ve ortak kaynaklar konusunda rahatlatıyor. Sabaha doğru Neptün'le oluşan kare ortak bir iş için gelen belirsiz bilgiyi doğrulamadan onaylamamanı söylüyor. Ay'ın Satürn'e akşam kurduğu kare yaratıcı işlerde ve eğlence harcamalarında sınır koymanı istiyor. Küçük bir yedek pay ayırmak beklenmedik masrafta seni korur. Ödeme planına bir hafta yerine iki aylık bakmak sana nefes aldırır. Yurt dışı bağlantılı bir ödeme ya da kur farkı varsa tutarı hesap makinesiyle bir kez daha doğrula. Alacağın varsa hatırlatma mesajını nazikçe gönder.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, maddi tarafta ortak para hareketi sekizinci evdeki gezegenlerle canlanıyor; Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı bu konuda sert bir görüşmeye yol açabilir, bu yüzden belgelerini hazır tut. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen kararlarını yumuşatıyor. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi bir ortağın ya da müşterinin niyetini bulanık gösterebilir, ödeme koşullarını yazılı sor. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi ev ve aile giderlerinde disiplin istiyor. Kariyer evindeki geri hareketli Venüs zam konuşmasını acele ettirmemeni söylüyor. Teklifleri imzalamadan önce rakamları bir kez daha gözden geçir. Beklenen bir ödeme gecikirse hatırlatma mesajını nazik ama net bir dille gönder. Büyük harcamaları tek seferde yapmak yerine iki parçaya böl. Yaklaşan faturaları vade sırasına koymak içini rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortaklık evini hareketlendiren Mars ve Jüpiter harcama ve paylaşım konularını gündemde tutuyor; gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare ortaklarla fiyat ya da pay konusunda gerginlik çıkarabilir. Öğleden sonraki Güneş üçgeni uzlaşmaya yaklaştırır. Sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi iş akışında net olmayan bir ücret kalemini gündeme getirebilir, yapılacak işin kapsamını yazıya dök. Akşamki Ay ve Satürn karesi iletişim ve ulaşım giderlerinde sınır koymanı öneriyor. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Venüs yurt dışı kaynaklı alışverişleri ertelemeni istiyor. Pay oranlarını yazılı hale getirmek sonradan çıkacak tartışmayı önler. Telefon, internet ve abonelik paketlerini gözden geçirip gereksizleri kaldır. Ortak bir alışverişe katılmadan önce payını net öğren. Giderlerini kalem kalem yazmak sana kontrol hissi verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş temposunu yükselten Mars ve Jüpiter gelir fırsatı da getirirken Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi mesai ya da görev paylaşımında gerginlik çıkarabilir. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni seni sakin bir çözüme yönlendiriyor. Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi yaratıcı bir işten beklenen ödemede belirsizlik yaratabilir, tutarı ve tarihi netleştir. Gün biterken Satürn'le oluşan kare gereksiz bir harcamayı geri çevirmeni sağlıyor. Ortak paraya dokunan geri hareketli Venüs yazılı netlik arıyor. İş yükünü açıkça paylaşmak gerginliği azaltır. Fazla çalışma karşılığı bir ücret gündeme gelirse tutarı baştan konuş. Birikimini hesabın bir köşesinde ayrı tutmak harcama isteğini azaltır. Faturaları tek bir takvimde toplamak içini rahatlatır. Karar vermeden önce rakamları bir de ertesi gün kontrol et.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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