Günlük Para Burç Yorumuna Göre 30 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, dördüncü evdeki Merkür geri giderken evle ilgili bir tutar yeniden gündeme gelebilir; kira, aidat ve taksit kayıtlarını eşleştir. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen bu konuda sakin bir konuşma için uygun bir zemin sunuyor. Akşamki Merkür ve Mars karesi sinirlerini gerebileceğinden büyük bir harcamayı ya da pazarlığı akşam saatlerinde yapma. Sabaha doğru Neptün'le oluşan kare yurt dışı ya da eğitim ödemelerinde belirsizlik yaratabilir, net olmayan kalemleri sor. Fatura ve taksit tarihlerini not alarak ilerlemek huzur verir. Cömertlik duygusu yüksek olduğundan hediye ve ikram harcamasına üst sınır koy. Gelir tarafında bir arkadaşının önerdiği iş ya da komisyon ihtimalini şartlarıyla birlikte değerlendir. Aylık gelirinden küçük bir yedek pay ayırmak kendini rahat hissettirir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…