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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 25 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 25 Ekim Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay burcunda dolaşırken parayla ilgili cesaretin yükseliyor ama bugünün en akıllı hamlesi büyük bir yatırım değil, küçük ve düzenli bir gelir fikrini hesaplamak. Haftada birkaç saatini ayırarak yapabileceğin bir hizmet, ders ya da el işi ürünü olabilir; tahmini aylık getiriyi tek satırda yaz. Gece yarısını bir saat geçe Mars'ın Ay'a uzattığı destek sabaha girişimci bir ruh bırakmış olabilir. Merkür'ün geri yürüyüşü ortak hesapta eski bir belirsizliği yeniden gösterebilir; bunu sofra sohbetinde sakince çöz. Yeni bir abonelik ya da taksit almadan önce bir gece bekle. Gelirini artıracak fikri kimseye anlatmadan önce üç temel maliyetini hesapla, ardından deneme satışını küçük bir arkadaş grubunda yap, geri bildirimleri not al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Mars ile Jüpiter'in ev alanında yan yana durması aileyle ortak bir harcamayı konuşmak için doğru zamanı gösteriyor. Tadilat, mutfak yenileme ya da büyük bir beyaz eşya alımı düşünüyorsan üç ayrı teklif topla ve en düşük ile en yüksek arasındaki farkın nedenini öğren. Ay'ın Jüpiter'e uzandığı ikindi saatleri cömert bir aile üyesinin yardım teklifini getirebilir; ödeme planını baştan netleştir. Merkür geriye giderken ortak anlaşmalarda unutulan bir madde sonradan tartışma açabilir, bu yüzden her sözü bir mesajla teyit et. Elektrik ve doğalgaz faturalarını da aynı tabloya ekleyip yıl sonu tahminini çıkar. Kampanyalı ev eşyası ilanlarında bitiş saatine değil, ihtiyaç listene bak. Eski bir borcun faizini düşürmek için bankanın kampanya takvimine bak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evdeki Mars ve Jüpiter günlük küçük masrafların nerede biriktiğini görmen için sana ışık tutuyor. Yol, telefon paketi, internet ve kafe gibi kalemleri son bir ayın hareketlerinden çıkarıp toplamını bul; sonuç seni şaşırtabilir. Sabaha karşı Ay'ın Mars'a kurduğu üçgen bu taramayı yapacak enerjiyi veriyor. Bir kursa ya da çevrimiçi ders paketine yönelmek istiyorsan gün batımına yakın Jüpiter'in desteği doğru yeri bulmana yardım eder, ama fiyatı üç yerden karşılaştır. Yöneticin Merkür geri giderken para transferlerinde alıcı adını ve tutarı iki kez kontrol et. Telefon operatörünün sana özel kampanya teklifine hemen evet deme, aylık ücretin ikinci yılda ne olacağını sor. Fatura tarihlerini telefonuna hatırlatıcı olarak girmek geç ödeme faizini önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ikinci evindeki Mars ve Jüpiter gelirini artırmak için gerçek bir pencere açıyor ve Ay kariyer alanından bu pencereyi destekliyor. Maaş artışı, ek mesai, serbest bir iş ya da küçük bir satış fikri için son üç ayda neler yaptığını ve ne kadar değer ürettiğini üç madde halinde özetle. Jüpiter'le buluşan Ay akşamüstü bir yöneticiden ya da müşteriden olumlu bir dönüş getirebilir. Merkür geri giderken resmi görüşmeyi retro bitene kadar bekletmek avantaj sağlar. Bu arada para hesabına geçmeden harcama planı yapma, önce yatmasını bekle. Satış yapıyorsan fiyatı rakiplerle kıyasla, ama kendi emeğini düşük göstermekten kaçın; görüşmeden önce istediğin tutarı kendine yüksek sesle söyle. Akşam yemeğinde ailene bu planı anlatmak sana cesaret ve yeni fikirler verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars ve Jüpiter kendine yatırım yapma isteğini büyütüyor; bir kurs, bir bakım, yeni bir kıyafet ya da sertifika programı gündeme gelebilir. Jüpiter'in cömertliğine kapılmamak için önce üst limiti tek bir rakamla belirle, sonra seçenekleri bu rakama göre ele. Gün batmadan önce Ay'ın Jüpiter'le üçgeni bu planı gerçekleştirmeye elverişli bir fırsat sunabilir. Merkür geri gittiği için ev ve aile masraflarında sürpriz bir fatura çıkabilir, bu yüzden bütçende küçük bir pay bırak. Bir arkadaşının önerdiği ortak alışveriş ya da hediye kampanyasına katılmadan önce payına düşen tutarı sor. Satın almak istediğin eğitimin geri ödeme koşullarını mutlaka oku. Hediye ya da kutlama için ayıracağın tutarı da önceden belirle.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs öğle vakti gelir alanına geri dönerken emeğinin karşılığını ve bekleyen alacaklarını yeniden hatırlatıyor. Birine borç verdiysen ya da bir iş karşılığı ödeme bekliyorsan kısa, kibar ve net bir mesaj yaz; tutar ve tarih yazılı olsun. Ay ortak kaynaklar alanından geçerken Mars'ın sabaha karşı verdiği destek kafandaki gizli bir endişeyi dağıtıyor. Merkür geri gittiği için yazışmalardaki rakamlara özellikle dikkat et; bir sıfır hatası bile haftalarca sürebilir. Bir yakının bağış ya da yardım isterse miktarı kendin belirle. Eski bir faturada fazla alınmış bir ücret varsa müşteri hizmetlerini arayıp hesabı düzeltmek için bugünün sakin saatlerini kullanabilirsin. Faturaları ödemeden önce tutarı gözle bir kez daha karşılaştırmak seni korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yöneticin Venüs öğle saatinde retro hareketle burcuna geri dönerken alışveriş zevkini ve harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeni istiyor. Güzel görünen ama ihtiyaç olmayan şeyleri ayırt etmek için sepetteki ürünlerin yanına bir not düş: ne zaman, nerede, kaç kez kullanacağım? Ay'ın Mars'la geceki üçgeni bu ölçüyü koyma gücünü veriyor. Akşama doğru Jüpiter'in desteği kendine yönelik cömertliği artırıyor, ama iade koşullarını sorarak ilerle. Merkür geri giderken ortak giderlerde bir yanlış anlaşılma çıkabilir, bu yüzden bir arkadaşınla bölüşülen hesabı mesajla netleştir. Gardırobunda kullanılmayan parçaları satmayı da düşün; fotoğraflarını bugün çekersen ilanı retro bittikten sonra rahatça yayınlarsın. İade süreleri genelde on dört gün olduğu için sipariş tarihlerini bir kenara yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mars ve Jüpiter kariyer alanında durduğu için iş yerinde ek bir görev, proje ya da ücret konusu bugün gündeme gelebilir. Teklifi aldığında ayrıntıları not et: süre, tutar, ödeme tarihi ve kimin onayladığı. Ay'ın gün içinde bu iki gezegene kurduğu üçgenler sana cesaret verirken olumlu bir cevabı da güçlendiriyor. Merkür burcunda geri giderken sözleşmelerde unutulan küçük maddeler ortaya çıkabilir; imza atmadan önce her satırı baştan sona oku. Gelirini artırmak için yeni bir beceri öğrenmeyi de düşünüyorsan ücretsiz bir deneme sürümüyle başla. Günün sonunda hesap hareketlerine kısa bir göz at, ödeme tarihlerini takvimine işle ve önümüzdeki ayın ilk haftası için küçük bir hedef belirle. Yeni işlerde ilk ödemeyi ay başına bağlamak gelirini düzenli tutar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, aşk ve keyif alanından geçen Ay bugün hobi, kurs ve eğlence harcamalarını öne çıkarıyor. Bir etkinlik bileti, spor malzemesi ya da çevrimiçi eğitim satın almadan önce kaç kez kullanacağını düşün. Mars ve Jüpiter dokuzuncu evde olduğundan eğitim ve yayın kaynaklı gelir fırsatları gün batımına doğru kendini gösterebilir; küçük bir ders vermek ya da yazdıklarını paylaşmak gibi. Merkür on ikinci evinde geri giderken unutulmuş bir üyelik ücreti hesaptan çıkmaya devam ediyor olabilir, ekstreni taramak yeterli. Bir arkadaşın önerdiği ortak bir gezi için ayrılan tutarı baştan söyle, sürprizlerden kaçın. Kuponlarını ve puanlarını da kontrol et, süresi dolmak üzere olanları kullan. Seyahat ya da etkinlik biletlerinde esnek iptal seçeneklerini tercih et.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ev alanından geçerken ev bütçesini ve paylaşılan giderleri yeniden düzenlemek için doğru bir gün. Bir borcun taksitlerini daha rahat ödeyebileceğin bir plana çevirme ihtimalini bankanla konuşmak üzere not et. Mars sabaha karşı bu konuda cesaret verirken Jüpiter'in akşamüstü cömert üçgeni bir yakınından gelecek yardım teklifini kolaylaştırıyor. Merkür on birinci evde geri giderken arkadaş ortamındaki paylaşılan harcamalarda kimin ne ödediğini netleştirmek yararlı. Ortak bir yatırım ya da hisse önerisi gelirse imzadan önce bir hafta düşün. Gelir ile giderini yan yana koyup aradaki farkı görmek rahatlatır; farkı kapatmak için ilk adım olarak en gereksiz harcama kalemini seç. Faiz oranları için iki farklı bankadan bilgi istemek pazarlık gücünü artırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Mars ve Jüpiter'in yedinci evde durması bir ortakla, ekip arkadaşıyla ya da müşteriyle para konusunu açmak için elverişli bir zemin sunuyor. Gelir paylaşımı oranını, ödeme tarihini ve görev dağılımını bir mesajla özetle; karşı taraf onaylasın. Ay'ın gece boyu süren Mars üçgeni konuşmayı yumuşak tutmana yardım ediyor, Jüpiter'le buluşan Ay ise karşı taraftan cömert bir cevap getirebilir. Merkür kariyer evinde geri giderken iş yerindeki ödeme yazışmalarında eksik bilgi olabilir; maaş bordrosundaki kalemleri tek tek kontrol et. Yeni bir yazılım ya da cihaz alacaksan fiyatı bir hafta sonra tekrar kontrol et, indirim gelebilir. Beklemek için gereken sabrı kendine yüklü bir ödül gibi düşün. Ekibinle yapılan harcama toplantısını kısa bir özetle sonlandırmak herkesi rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay para alanından geçerken harcamalarını kategorilere ayırıp ne kadarının sağlığına, ne kadarının keyfine gittiğini görmek bugün çok aydınlatıcı. Spor salonu, ilaç, vitamin ya da bakım gibi sabit kalemlerin yanına ayda kaç kez kullandığını yaz. Sabaha karşı Mars'tan gelen enerji bu düzenlemeyi yapmana güç veriyor. Gün batmadan Jüpiter'in Ay'a uzattığı destek küçük bir ek iş ya da düzenli bir gelir fırsatı getirebilir; ayrıntıyı sormadan evet deme. Merkür dokuzuncu evinde geri giderken yurt dışı ya da kurs ücretlerinde iade koşullarını sorman yararlı. Arkadaşına verdiğin küçük borçların toplamını da nazikçe hatırlat. Kullanmadığın bir üyeliği iptal etmek ay sonunda sana nefes aldırır. Sağlıkla ilgili her harcamanın faturasını bir yerde toplamak vergi dönemi için işine yarar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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