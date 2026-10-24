Günlük Para Burç Yorumuna Göre 25 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, ikinci evindeki Mars ve Jüpiter gelirini artırmak için gerçek bir pencere açıyor ve Ay kariyer alanından bu pencereyi destekliyor. Maaş artışı, ek mesai, serbest bir iş ya da küçük bir satış fikri için son üç ayda neler yaptığını ve ne kadar değer ürettiğini üç madde halinde özetle. Jüpiter'le buluşan Ay akşamüstü bir yöneticiden ya da müşteriden olumlu bir dönüş getirebilir. Merkür geri giderken resmi görüşmeyi retro bitene kadar bekletmek avantaj sağlar. Bu arada para hesabına geçmeden harcama planı yapma, önce yatmasını bekle. Satış yapıyorsan fiyatı rakiplerle kıyasla, ama kendi emeğini düşük göstermekten kaçın; görüşmeden önce istediğin tutarı kendine yüksek sesle söyle. Akşam yemeğinde ailene bu planı anlatmak sana cesaret ve yeni fikirler verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…