Günlük Para Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, gün doğmadan önce Ay'ın kariyer evinden Jüpiter'e karşıt gelmesi, evle ilgili bir masrafı ya da büyük bir alışveriş isteğini gündeme getirebilir. Taşınma, onarım ya da eşya yenileme planın varsa en az iki fiyat teklifi al. Gün ortasında Ay'ın Güneş'le üçgeni altıncı evinde işten gelen bir ödeme ya da düzenli gelir konusunu rahatlatıyor. Öğle ile ikindi arasında Ay'ın yönsüz kalması yüzünden büyük bir satın almayı ya da imzayı sonraya bırakmak akıllıca. Akşam retro Venüs'le kurulan üçgen yedinci evinde ortakla ya da müşteriyle yapılan bir anlaşmada karşılıklı memnuniyeti artırıyor. Makbuzlarını bir yerde toplayıp gün sonunda hesaplarına bakman yeterli. Aylık bütçende eve ayırdığın payı bir kez daha gözden geçirmek de seni rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…