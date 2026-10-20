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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 21 Ekim Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gece yarısından sonra Ay ile Jüpiter'in karşıtlığı keyif ve eğlence için gereğinden fazla harcamaya itebilir; sabah kart hareketlerine bakıp ihtiyacı isteğin önüne koy. Öğle saatlerinde Ay'ın Güneş'le üçgeni yedinci evinde ortak iş ve sözleşme konularında destek sunuyor, net bir fiyat konuşmak için uygun bir zaman. Ay öğleden ikindiye kadar yönsüz kaldığı için bu saatlerde imza atmayı ya da pahalı bir ürün almayı ertele. Akşam Ay'ın retro Venüs'le kurduğu üçgen sekizinci evinde eski bir borcu ya da ortak masrafı yeniden düzenlemene kapı aralıyor. Faturalarını erken ödemek ve kenara küçük bir pay ayırmak içini rahatlatır. Ortak bir hesapta ya da grup harcamasında kimin ne ödediğini yazmak ileride tartışmayı önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gün doğmadan önce Ay'ın kariyer evinden Jüpiter'e karşıt gelmesi, evle ilgili bir masrafı ya da büyük bir alışveriş isteğini gündeme getirebilir. Taşınma, onarım ya da eşya yenileme planın varsa en az iki fiyat teklifi al. Gün ortasında Ay'ın Güneş'le üçgeni altıncı evinde işten gelen bir ödeme ya da düzenli gelir konusunu rahatlatıyor. Öğle ile ikindi arasında Ay'ın yönsüz kalması yüzünden büyük bir satın almayı ya da imzayı sonraya bırakmak akıllıca. Akşam retro Venüs'le kurulan üçgen yedinci evinde ortakla ya da müşteriyle yapılan bir anlaşmada karşılıklı memnuniyeti artırıyor. Makbuzlarını bir yerde toplayıp gün sonunda hesaplarına bakman yeterli. Aylık bütçende eve ayırdığın payı bir kez daha gözden geçirmek de seni rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gece boyunca üçüncü evindeki Jüpiter'e karşı gelen Ay yazışma, ulaşım ve telefon masraflarını gereğinden fazla şişirebilir. Abonelikleri gözden geçirmek sabahın ilk işi olsun. Öğleye doğru Ay'ın Güneş'le üçgeni beşinci evinde yaratıcı bir işten ya da yan uğraştan gelen küçük bir kazanca dikkat çekiyor. Ay'ın Güneş'ten sonra ikindiye kadar boşta kalması bu saatlerde satın alma kararı vermemeni öneriyor. Öğleden sonra Ay Balık'a geçerken kariyer evindeki bir ödeme veya terfi konusu yeniden gündeme gelebilir. Gün biterken altıncı evindeki geriye giden Venüs ile Ay arasındaki üçgen, iş yerinde yapılan bir düzenlemenin sana avantaj sağlayabileceğini gösteriyor. Rakamları yazılı kayda geçir. Kısa bir yan iş ya da ek kazanç fikrini not edebilirsin; ama bugün sadece araştır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gece yarısından sonra sekizinci evindeki Ay ile ikinci evindeki Jüpiter karşıt konuma gelirken kendi gelirin ile ortak paranın dengesini sorguluyorsun. Kredi, taksit ya da paylaşılan bir giderde fazla iyimser söz verme. Öğleye doğru Ay'ın Güneş'le üçgeni dördüncü evinde ev ve aile bütçesi için sakin bir değerlendirme zemini kuruyor. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğu için pahalı bir ev eşyasını ya da imza gerektiren bir işi ikindiden sonraya bırak. İkindiyle Ay dokuzuncu evine girerken eğitimle ya da uzak bir yolculukla ilgili bir masraf aklına gelebilir. Akşam beşinci evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen, keyif harcamasını makul tutmana yardım eder. Birine borç verirsen tutarı ve tarihi yazılı kaydetmek ilişkiyi korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter gece yarısından sonra yedinci evindeki Ay'la karşı karşıya geliyor; ortakla yapılan işte ya da ödemede fazla cömert davranabilirsin. Sabah olduğunda verdiğin sözün maliyetini hesapla. Öğleden hemen önce Ay'ın Güneş'le üçgeni üçüncü evinde yazışma, teklif ve fiyat konuşmalarını kolaylaştırıyor. Güneş üçgeninden sonra Ay'ın ikindiye kadar yönsüz kalması, imza atmayı ya da büyük bir alışveriş yapmayı sonraya bırakmanı gerektiriyor. Ay'ın ikindi saatlerinde Balık'a geçmesi ortak finans evinde bir borcu ya da bekleyen alacağı gündeme getirebilir. Akşam saatlerinde Ay ile dördüncü evindeki retro Venüs arasında kurulan üçgen, ev ve aileyle ilgili bir giderin düzene girmesine yardım ediyor. Fatura ve makbuzlarını bir araya getir. Aile ya da arkadaşlarla paylaşılan hediye masraflarında herkesin payını sen üstlenme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gece yarısından sonra altıncı evindeki Ay ile on ikinci evindeki Jüpiter'in karşıtlığı gözden kaçan bir abonelik ya da gizli kesintiyi ortaya çıkarabilir. Sabah hesap ekstrene bak. Öğle civarında Ay'ın ikinci evindeki Güneş'le üçgeni gelir düzenini ve yaptığın işin karşılığını sakin bir dille konuşmak için güçlü bir zemin sağlıyor. Öğleden ikindiye kadar Ay yönsüz olduğundan zam ya da ek ödeme görüşmesini ikindiden sonraya bırak. Ay ikindi sularında Balık'a geçerken ortaklık ve sözleşme konuları yumuşuyor. Akşam üçüncü evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen yazışmalarda eski bir tutarın ya da fiyatın netleşmesine yardım ediyor. Küçük bir birikimi düzene bağlamak da iyi gelir. Düzenli ödemelerin tarihini bir tabloya geçirmek huzur verir. Gereksiz aboneliklerini de iptal edebilirsin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gece yarısını izleyen saatlerde beşinci evindeki Ay on birinci evindeki Jüpiter'le karşılaşırken arkadaş planları ve ortak hediye masrafları şişebilir. Sabah olduğunda kime ne kadar katkı vereceğini yaz. Öğleye doğru burcundaki Güneş Ay'la üçgen kurduğu için özgüvenle fiyat konuşabilir, kendi emeğinin değerini net söyleyebilirsin. Ay'ın öğleden sonra bir süre yönsüz kalması yüzünden büyük bir alışveriş ya da sözleşmeyi ikindiden sonraya bırak. İkindiyle Ay Balık'a geçip altıncı evine girince iş düzeninde dağınık kalan ödemeleri toparlamak kolaylaşıyor. Akşamüstü Ay'ın ikinci evindeki Venüs retrosuyla yaptığı üçgen, gelirini ve elindeki eşyaların değerini yeniden gözden geçirmen için iyi bir zaman. Hediye ve eğlence bütçene bir üst sınır koymak, ay sonunu rahat geçirmeni sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gece yarısından sonra dördüncü evindeki Ay kariyer evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor; ev masrafı ile iş harcamaları arasında denge kurman gerekebilir. Büyük bir satın almayı bir gün beklet. Öğleye doğru on ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken gizli kalan bir gider ya da unutulmuş bir abonelik fark edilebilir. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğu için imza atmayı ya da yatırım kararı vermeyi ertele. İkindiyle Ay beşinci evine girerken yaratıcı bir işten, hobiden ya da yan uğraştan kazanç fikri doğuyor. Gece olurken burcundaki geriye giden Venüs'le Ay arasında oluşan üçgen, emeğinin karşılığını isteme konusunda sana cesaret veriyor. Fiyatını güncellemeyi düşün. Müşteriye ya da patrona sunacağın teklifi yazılı hazırlamak seni güçlü gösterir. Bugün sadece hazırlık yap.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gece yarısını geçerken üçüncü evindeki Ay ile dokuzuncu evindeki Jüpiter karşı karşıya geliyor; eğitim, yolculuk ya da yayın giderlerinde fazla iyimser davranma. Rezervasyon veya kayıt ücretini yatırmadan önce şartları oku. Öğleye doğru on birinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; arkadaşlarla ya da bir grupla paylaşılan bir iş gelir fırsatı sunabilir. Öğle ile ikindi arasında Ay boşta olduğundan büyük kararları ikindiden sonraya bırak. Ay'ın ikindiye doğru Balık'a geçip dördüncü evine girmesiyle ev giderleri gündeme geliyor. Akşam Ay ile on ikinci evindeki geri hareketli Venüs arasındaki üçgen, küçük bir birikimi ya da görünmeyen bir gideri fark etmeni sağlıyor. Telefon, yol ve yemek gibi küçük kalemleri de bir yere yazmak ay sonunda büyük fark yaratır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gece yarısından sonra ikinci evindeki Ay ile sekizinci evindeki Jüpiter'in karşıtlığı gelirinle ortak borçların dengesini yeniden düşündürüyor. Kredi, taksit ya da ortak ödemelere net bir limit koy. Öğleye doğru kariyer evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken yaptığın işin karşılığını konuşmak için güçlü bir destek alıyorsun. Ay'ın ikindiye kadar yönsüz kalması nedeniyle pazarlık ya da imzayı ikindiden sonraya bırak. Saat dörde doğru Ay Balık'a geçip üçüncü evine girince yazışmalar ve kısa teklifler önem kazanıyor. Akşam on birinci evindeki retro Venüs'le Ay'ın üçgeni, arkadaşlar aracılığıyla gelen bir iş fikrini gündeme getirebilir. Ay sonunda gelecek ödemeleri şimdiden takvime işlemek iyi olur. Bir yakınının borç isteğine hemen cevap verme, önce kendi bütçene bak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gece yarısından sonra burcundaki Ay yedinci evindeki Jüpiter'le karşı karşıya gelirken ortaklık ve anlaşma konularında fazla güvenmeden önce şartları yazıyla doğrula. Öğleye doğru dokuzuncu evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; eğitim, yayın ya da uzaktaki biriyle yapılan iş gelirini artırabilir. Öğleden ikindiye kadar Ay yönsüz kaldığı için pahalı alışverişten ve imzadan uzak dur. Öğleden sonra Ay Balık'a geçip ikinci evine girince gelir ve değer duygun öne çıkıyor; harcamalarını sade tut. Akşam saatlerinde kariyer evindeki Venüs retrosunun Ay'la kurduğu üçgen, iş yerinde unutulmuş bir ödemeyi ya da önerini yeniden gündeme getirebilir. Yeni bir abonelik ya da üyelik teklifini bugün kabul etme. Gelir hedefini küçük adımlara bölmek seni rahatlatır. Banka bildirimlerini açık tut.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gecenin sessiz saatlerinde on ikinci evindeki Ay altıncı evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor; iş düzeniyle ilgili fazla vaat verme, bakım ve sağlık giderleri için küçük bir pay ayır. Öğleye doğru sekizinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken ortak para ya da paylaşılan bir sorumlulukta içini rahatlatan bir gelişme olabilir. Ay'ın bu üçgenden sonra ikindiye kadar yönsüz kalması imza ya da büyük alışveriş kararını sonraya bırakmanı öneriyor. İkindiyle Ay burcuna geçince duyguların harcamaya yansıyabilir; planlı bir alışveriş listesi kullan. Akşam dokuzuncu evindeki retro Venüs'le Ay'ın üçgeni, uzak bir yolculuğa ya da eğitime bağlı bir ödemenin netleşmesine yardım ediyor. Dekont ve makbuzlarını düzenli bir klasörde tutmak ileride işine yarar. Ay sonu kartı için küçük bir yedek bırak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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