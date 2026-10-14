Günlük Para Burç Yorumuna Göre 15 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, arkadaş çevresinden ve topluluk içinden gelen fırsatlar bugün öne çıkıyor; on birinci evdeki Jüpiter bu gelirleri desteklerken Güneş ve Jüpiter arasındaki sekstil bir etkinlikte, grup projesinde ya da ortak girişimde pay almak için güzel bir pencere açıyor. Kimin neyi üstleneceğini ve payların nasıl bölüşüleceğini yazılı konuşmak sonradan çıkacak yanlış anlamaları önler. Ay'ın üçüncü evden ilerlemesi fiyat konuşmalarını ve yazışmaları yoğunlaştırıyor, kısa ve net teklifler hazırlamak işini hızlandırır. İkinci evindeki Venüs retrosu harcamalarında kendi değer ölçüne bakmanı istiyor. Kısa vadeli bir kazanç yerine sürdürülebilir bir gelir kalemini seçmek daha akıllıca. Bir arkadaşının önerdiği ortak alımda ya da sipariş grubunda toplam tutarı kendin hesaplamak yanlış anlamayı önler. Ödeme tarihlerini takvimine işlemek de gün sonunda seni rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…