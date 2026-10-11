Günlük Para Burç Yorumuna Göre 12 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, Mars iş rutininde çalışma temponu artırırken sabah Ay'la yaptığı kare yeni bir harcama ya da ek mesai kararı için acele ettirebilir. Ay'ın dokuzuncu evde Venüs'le kavuşması eğitim, kurs ya da yurt dışı bağlantılı bir yatırımı gündeme getiriyor, ancak retro etkisi nedeniyle fiyat araştırmasını bugün yapıp ödemeyi birkaç gün sonraya bırakmak yerinde. Ortak kaynaklar, vergi ve sigorta gibi konularda belgeleri bir kez daha okumak seni uyarır. Akşam Ay'ın Merkür'le kavuşması yazılı bir teklif ya da sunum hazırlamak için ilham veriyor. Borç ve alacak kalemlerini sıralamak içini rahatlatır. Düzenli bir birikim için küçük bir tutarı otomatik olarak kenara ayır. Gelir ve gider tablosunu hafta sonuna kadar güncel tutmak gelecekteki kararlarını kolaylaştırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…