Günlük Para Burç Yorumuna Göre 10 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, ortak kasa, paylaşılan gider ya da ortak bir girişim bu akşamki Terazi Yeniayı'yla yeni bir plan istiyor. Bir müşteriyle, ortağınla ya da partnerinle para konusunda yeni bir düzen kurmak için gün uygun; rakamları yazıya dökmek sonradan çıkabilecek tartışmaları önler. Retrodaki Venüs eski bir borcu ya da yarım kalmış bir ödemeyi yeniden gündeme getirebilir, bu yüzden imzayı Yeniay sonrasındaki birkaç güne yaymak güvenli. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı ödemelerde sorumluluğu net bölüştürmeni istiyor. Kısa vadeli bir kazanç yerine sürdürülebilir bir paylaşım düzeni kurmak asıl kazancın olacak. Ortak harcamalar için aylık bir üst sınır belirlemek hem sana hem karşındakine rahatlık sağlar. Alacaklı olduğun bir konu varsa hatırlatmak için bugünün Yeniay havası uygun.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…