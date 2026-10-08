Günlük Para Burç Yorumuna Göre 9 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, ani bir gelir ya da beklenmedik bir masraf ihtimali bugün Uranüs'ün para evinde olması yüzünden gündemde. Ay'ın Terazi'ye geçmesiyle iş düzeni toparlanırken akşam Ay ile Uranüs'ün üçgeni küçük bir ek kazanç kapısı da açabilir; teklif geldiğinde koşullarını sakin sakin dinle. Gelen paranın bir kısmını hemen kenara ayırmak çıkabilecek bir masrafa karşı seni korur. Yeniay'a bir gün kalmışken büyük bir yatırım yerine küçük ama düzenli bir tasarruf planı yapmak çok daha mantıklı. Retrodaki Venüs yöneticin olduğu için eski bir alışverişi iade etmek ya da bir aboneliği gözden geçirmek de bugünün akıllıca hamlelerinden. Alışverişte listeye sadık kalmak ve bir ürünü sepette bir gün bekletmek bugün tasarrufunu destekler. Hesabındaki küçük ama düzenli çıkışları gözden geçirmek de iyi gelir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…