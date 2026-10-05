Günlük Para Burç Yorumuna Göre 6 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Bugünkü genişleme havası bütçende de kendini gösteriyor Koç; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması uzun süredir bekleyen bir ödeme ya da anlaşmanın lehine sonuçlanmasına kapı aralıyor. Bir teklifi bugün sunarsan beklediğinden olumlu bir yanıt alma ihtimalin yüksek. Aynı anda Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs de bir maddi konuyu konuşurken doğru sözcükleri önüne seriyor.

Venüs'ün Akrep'te hâlâ geri harekette olması seni büyük bir harcamadan önce bir kez daha düşünmeye itse de, bugünkü iyimser hava küçük bir riski almana da izin veriyor. Hesaplarını gözden geçirirken cesur ama ölçülü davranman, günün sonunda kendini daha güvende hissetmeni sağlıyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…