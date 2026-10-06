Günlük Para Burç Yorumuna Göre 7 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yay, ani bir harcama isteği bugün doğabilir; Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı beklenmedik bir fırsatın ya da teklifin kapını çalmasına neden oluyor, Ay'ın Başak'a geçmesi ise bütçeni gözden geçirip gerçekten gerekli olup olmadığını sormanı öğütlüyor. Detaylı bir araştırma seni beklenmedik bir kayıptan koruyabilir; coşkuyla atılmadan önce planı bir kez daha gözden geçirmek bugün işine yarıyor, eğitim ya da seyahatle ilgili bir yatırım sabırla değerlendirilirse kazançlı çıkabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…