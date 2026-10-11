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Koç Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 12 Ekim Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Akrep'te sekizinci evinden geçmesi ortak kasa, kredi, vergi ve sigorta gibi paylaşılan kaynakları gündemine taşıyor. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın retrodaki Venüs'le kavuşması eski bir borcu ya da yarım kalmış bir ödemeyi hatırlatabilir; belgeleri bulup rakamları yazıya dökmek sonradan çıkabilecek tartışmaları önler. Ay'ın Mars'la karesi ise sabah saatlerinde riskli bir yatırıma ya da anlık bir harcamaya itebilir, bu yüzden kararı öğleden sonraya bırakmak daha güvenli. Alacaklı olduğun bir konu varsa hatırlatmak için akşam Merkür'le kavuşan Ay uygun bir zemin hazırlıyor. Ortak harcamalar için bir üst sınır belirlemek hem sana hem karşındakine rahatlık sağlar. Yeni bir kredi ya da taksit planına imza atmadan önce faiz oranlarını karşılaştırmayı unutma.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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