Günlük Para Burç Yorumuna Göre 11 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, Venüs'ün burcunda retroda olması paranla ve değerlerinle ilgili köklü bir sorgulama başlatıyor; kazancının seni gerçekten tatmin edip etmediğini düşünmek için güzel bir dönem. Merkür'ün aynı burçtan Mars'a karesi sözleşme ya da pazarlıkta inatçı bir üslup yaratabilir, otorite figürleriyle konuşurken sakin bir ton avantaj sağlar. Kariyer evindeki Mars iş yerinde hırslı bir hamle yapmak istetebilir, ama bunu maddi bir talebe dönüştürmeden önce rakamlarını hazırlamak şart. Gündüz Ay'ın gizli evinde olması gizli bir gider ya da unuttuğun bir abonelik fark ettirebilir. Akşam Ay burcuna geçince karar vermek kolaylaşıyor. Gelirinin seni ne kadar besleyip beslemediğini rakamlarla görmek bugünün en değerli işi.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…