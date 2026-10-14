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Koç Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 15 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş ile Jüpiter'in sekstili beşinci evindeki Jüpiter üzerinden yaratıcı işlerden, yan projelerden ve küçük yatırım fikirlerinden gelir umudunu artırıyor. Yay'daki Ay dokuzuncu evinden eğitim, yayın veya yurt dışıyla ilgili bir harcamayı gündeme getirebilir; fiyatı en az iki yerden karşılaştırıp ödeme planını kâğıda dökmek seni korur. Gün başında Ay'ın burcundaki Satürn'le üçgeni sabırlı bir bütçe disiplini kurmak için de uygun bir zemin hazırlıyor. Aylık sabit giderlerini listeleyip bu ay kenara ayırabileceğin tutarı belirle. Hızlı kazanç vadeden bir teklifle karşılaşırsan kararı bir gece beklet. Ortak bir iş fikrini rakamlarla anlatabilecek hâle gelmeden sunma. Yakın çevrenden gelen bir ortaklık teklifinde sermaye payını ve çıkış koşullarını baştan sormak sürprizleri önler. Yatırım düşünüyorsan paranın hangi koşullarda geri dönebileceğini önceden sor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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