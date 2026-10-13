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Koç Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 14 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ortak kasa, kredi ve taksit konuları bugün sakin ilerliyor, ama Mars'ın beşinci evden verdiği cesaret küçük bir riski cazip gösterebilir. Gece Ay'ın Mars'la üçgeni kararlılığını artırıyor; büyük bir yatırım yerine kontrollü bir deneme yapmak seni korur. Öğleden sonra Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı yazışmayla gelen bir ödeme değişikliğine yol açabilir, tutarı ve vadeyi mesajla doğrulamak gerek. Retrodaki Venüs eski bir ödemeyi ya da yarım kalmış bir borç konuşmasını hatırlatabilir; belgeleri bulup rakamları yazıya dökmek sonradan çıkabilecek tartışmaları önler. Ortak harcamalar için aylık bir üst sınır belirlemek hem sana hem karşındakine rahatlık sağlar. Taksitli alışverişlerin toplam maliyetini hesaplamadan onay verme. Yeni bir yatırım fikri aklına geliyorsa önce küçük bir tutarla test edip sonuçları not al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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