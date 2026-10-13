Günlük Para Burç Yorumuna Göre 14 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, para evindeki Uranüs gelirinde ya da giderinde ani bir değişiklik getirebilir; öğleden sonra Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı bu etkiyi güçlendiriyor. Beklenmedik bir masraf için küçük bir pay ayırmak seni korur. Öğleye doğru Ay'ın Plüton'la sekstili kariyer evinden gelir artışı konusunda net bir konuşma yapmanı kolaylaştırıyor, rakamlarını önceden hazırla. Ortak bir ödemeyi ya da aidatı yeniden gözden geçirmek bugün için doğru. Yöneticin Venüs'ün retroda olması büyük alışverişleri birkaç gün bekletmeni istiyor. Ev giderleri için iki farklı teklif almak da bütçeni rahatlatır. Sabit giderlerini tek tabloda toplamayı unutma. Gelir artışı ya da prim konuşmasında somut örnekler ve rakamlar sunmak seni daha ikna edici yapar. Beklenmedik bir fatura çıkarsa panik yapmadan taksit seçeneklerini sormak da mantıklı.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…