Günlük Para Burç Yorumuna Göre 13 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, Ay burcunun son derecelerine yürürken gelirini ve harcamalarını daha net görüyorsun; öğle saatlerinde Jüpiter'le kurduğu kare zam ya da prim hayalini büyütebilir. Rakamı konuşmadan önce elindeki başarıları ve kanıtları toparlamak seni daha güçlü kılar. Burcundaki Venüs retroda olduğu için kendi değerine uygun olmayan teklifleri kabul etme. Merkür'ün retroya yaklaşması sözleşmeleri birkaç gün sonra imzalamanı öneriyor. Büyük bir alışveriş kararını birkaç gün bekletmek bu dönemde seni korur. Harcama kalemlerini yazıp neye ne kadar ayırdığını görmek kontrol duygusunu artırır. Pazarlıkta acele etmemek de sana güç kazandırır. Gelir kalemlerini ve sabit giderlerini yan yana yazmak sana net bir tasarruf hedefi koyma imkânı verir. Eski bir ödüncü hatırlatmak için nazik bir mesaj yazmak da mümkün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…