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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 13 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 13 Ekim Salı gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ortak kasa, kredi ve taksit konuları bugün öne çıkıyor; öğle saatlerinde Ay'ın Jüpiter'le karesi beşinci evdeki Jüpiter yüzünden riskli bir yatırıma ya da gösterişli bir harcamaya cesaret verebilir. Kısa vadeli kazanç hesapları yanıltıcı olabileceğinden rakamları bir de başkasına kontrol ettirmek seni korur. Öğleden sonra Ay'ın boşluğa girmesi imza gerektiren kararları yarına bırakmanı öneriyor. Retrodaki Venüs eski bir borcu ya da yarım kalmış bir ödemeyi yeniden hatırlatabilir; belgeleri bulup tutarları yazıya dökmek sonradan çıkabilecek tartışmaları önler. Ortak harcamalarda aylık bir üst sınır belirlemek hem sana hem karşındakine rahatlık sağlar. Kredi kartı limitini aşan bir alışverişi sepette bekletmek daha akıllıca. Sorumluluğu paylaşılan her ödeme için tarih ve tutarı yazılı almak da bugün işine yarar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ev giderleri, aidat ya da küçük bir tadilat bugün bütçeyi şişirebilir; Jüpiter dördüncü evden Ay'la kare yaptığı için konfor odaklı alışverişler gözüne fazlasıyla makul görünecek. Sepeti bir gün bekletmek çoğu zaman vazgeçirir. Yöneticin Venüs'ün retroda olması yeni bir satın alma yerine eldekini onarmayı daha kârlı kılıyor. Ortaklarınla yapacağın para konuşmasını öğleden önce bitirmek ve rakamları yazılı hale getirmek sonradan çıkabilecek huzursuzluğu önler. Büyük bir ödeme kararını iki farklı fiyat teklifiyle karşılaştırarak vermek seni korur. Aile bireyleriyle ortak bir harcama listesi hazırlamak da yardımcı olur. Evdeki sabit giderleri bir tabloya dökmek hangi kalemin gereksiz büyüdüğünü hemen gösterir. Ev için yapılacak ödemeleri maaş gününe yaymak bütçeyi rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evdeki Jüpiter yazışma ve konuşma yoluyla gelen bir kazancı büyütüyor; Ay ile Jüpiter arasındaki kare ise gün ortasında fiyatı gerçek karşılığından yüksek ya da düşük söylemene yol açabilir. Telefonda konuştuğun rakamları kısa bir mesajla yazıya dökmek yanlış anlaşılmayı önler. Faturaları ve abonelikleri taramak bütçende fark yaratır. Venüs retrosu eski bir faturayı ya da tahsil edilmemiş küçük bir alacağı hatırlatabilir. Yeni bir ek iş sözü vermek yerine mevcut ödemeleri kapatmak bugün daha verimli. Haftalık bir harcama limiti koymak içini rahatlatır. Her alışverişi kısa bir not olarak kaydetmek de bütçeni görünür kılar. Yazışmayla gelen bir iş teklifinde ücreti ve teslim tarihini baştan net söylemek ilerde çıkacak pazarlığı kısaltır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, para evindeki Jüpiter'in Ay'la kurduğu kare gelir fikirlerini büyütüyor, ama harcama isteği de aynı hızla artıyor. Hobi ya da el emeğine dayalı bir kazanç düşünüyorsan bugün küçük bir deneme yapmak yeterli, büyük yatırım yok. Ay'ın beşinci evden geçmesi çocuklara ya da eğlenceye ayrılan harcamaları gündeme getirebilir; bütçedeki payını önceden belirle. Yeni bir ödeme planı kurmak yerine eldeki gelir ve gider kalemlerini sıralamak bugün daha mantıklı. Retrodaki Venüs eski bir alışveriş kararını yeniden tartmanı istiyor, iade ya da değişim süresi olan ürünleri tercih et. Yaptığın küçük satışların ya da hizmetlerin kaydını tutmak ileride fiyat belirlemeni kolaylaştırır. Sepete eklediğin pahalı ürünü iki gün bekletmek çoğu zaman vazgeçirir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter Ay'la kare yaparken bütçe konusunda cömertliğin ölçüsünü kaçırabilirsin. Ev, aile ve emlak giderleri bütçende yer kaplıyor; tadilat ya da kira kararı vermeden önce iki teklif almak seni korur. Ay'ın dördüncü evden geçişi aile içi ortak harcamaları konuşmak için uygun, ama bu konuşmayı öğle saatlerinden önce yapmak daha sağlıklı. Öğleden sonra boşluktaki Ay büyük bir alışverişi yarına bırakmanı söylüyor. Geri hareketteki Venüs ev alanındaki eski bir masrafı yeniden açabilir; fatura ve makbuzları bir klasörde toplamak iyi olur. Aile bütçesi için küçük bir birikim kutusu ayırmak gün sonunda rahatlık sağlar. Mars'ın burcunda olması hızlı karar vermeye iter, bu yüzden büyük ödemeleri yazılı bir listeyle kontrol et.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gizli kalmış bir gider ya da unutulmuş bir abonelik bugün Jüpiter'in on ikinci evden Ay'la yaptığı kareyle yüzeye çıkabilir. Kart ekstrelerini gözden geçirmek ve gereksiz otomatik ödemeleri iptal etmek bütçene nefes aldırır. Ay'ın üçüncü evden geçmesi yazışmalarda ödeme maddelerine dikkat etmeni istiyor; gönderdiğin teklif ya da fatura mesajını ikinci kez okumak yanlışları önler. Yöneticin Merkür'ün retroya yaklaşması imza gerektiren işleri birkaç gün ertelemeni destekliyor. Öğleden sonra Ay boşlukta kalırken yeni bir sözleşme açmak yerine mevcut kayıtları düzenlemek daha verimli. Küçük kaçak harcamaları listelemek de iyi gelir. Banka uygulamandaki bildirimleri açık tutmak beklenmedik kesintileri erken fark ettirir. Ortak ödemelerde hesabı yazılı bölüştürmek de huzur verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, arkadaş ortamında hesap bölüşmek ya da ortak hediye için para toplamak bugün gündeme gelebilir; Jüpiter on birinci evden Ay'la kare kurarken payını gereğinden fazla üstlenme eğilimin artıyor. Rakamları baştan konuşmak sonradan çıkabilecek huzursuzluğu önler. Para evindeki Ay gelir ve gider kalemlerini yeniden sıralamanı istiyor. Yöneticin Venüs'ün retroda olması büyük harcamalara frene basmanı söylüyor, değer verdiğin şeylere para ayırırken gerçek önceliklerine bakmak seni korur. Yeni bir birikim planını başlatmak yerine mevcut hesapları toparlamak bugün daha uygun. Ortak harcamalar için kayıt tutmayı unutma. Alacağın bir tutar varsa nazik bir hatırlatma mesajı yazmak için bugün uygun. Değerlerinle çelişen bir harcamayı ertelemek ay sonunda daha rahat nefes aldırır. Ekstreni gözden geçir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay burcunun son derecelerine yürürken gelirini ve harcamalarını daha net görüyorsun; öğle saatlerinde Jüpiter'le kurduğu kare zam ya da prim hayalini büyütebilir. Rakamı konuşmadan önce elindeki başarıları ve kanıtları toparlamak seni daha güçlü kılar. Burcundaki Venüs retroda olduğu için kendi değerine uygun olmayan teklifleri kabul etme. Merkür'ün retroya yaklaşması sözleşmeleri birkaç gün sonra imzalamanı öneriyor. Büyük bir alışveriş kararını birkaç gün bekletmek bu dönemde seni korur. Harcama kalemlerini yazıp neye ne kadar ayırdığını görmek kontrol duygusunu artırır. Pazarlıkta acele etmemek de sana güç kazandırır. Gelir kalemlerini ve sabit giderlerini yan yana yazmak sana net bir tasarruf hedefi koyma imkânı verir. Eski bir ödüncü hatırlatmak için nazik bir mesaj yazmak da mümkün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, seyahat, kurs ya da yurt dışı bağlantılı bir ödeme bugün gündeme gelebilir; dokuzuncu evdeki Jüpiter Ay'la kare kurarken cömertlik sınırını kaçırmana yol açabilir. Fiyat karşılaştırması yapmadan rezervasyon yapma, iade koşullarını okumadan ödeme verme. Ay'ın on ikinci evden geçişi gelirini sessiz sedasız planlamayı destekliyor. Retrodaki Venüs gizli bir gideri ortaya çıkarabilir; banka hareketlerine göz atmak iyi olur. Büyük bir yatırım kararı yerine bütçeyi gözden geçirmek bugün daha mantıklı. Küçük bir tasarruf planı büyük bir güven hissi verir. Yurt dışı bağlantılı ödemelerde kur farkını da hesaba kat. Taksit seçeneği olan bir kurs ücretinde toplam maliyeti yazıya dökmeden onay verme. Birikim hedefin için aylık küçük bir tutarı hemen kenara ayır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ortak kasa, kredi koşulları ve borç alacak rakamları bugün öne çıkıyor; Jüpiter sekizinci evden Ay'la kare kurarken bu rakamları olduğundan iyi göstermek cazip olacak. Gerçek tabloyu yazıya dökmek hem seni hem ortaklarını korur. Ay'ın on birinci evden geçmesi arkadaşlardan gelen bir tavsiyeyi değerlendirmeni sağlayabilir, ama tavsiyeyi kendi hesabınla doğrula. Venüs retrosu eski bir ödünç para konusunu yeniden açabilir; tarih ve tutarı yazılı konuşmak dostluğu korur. Öğleden sonra boşluktaki Ay büyük bir anlaşmayı yarına bırakmanı öneriyor. Kısa vadeli bir kazanç teklifinde bir gün beklemek mantıklı. Ekip bütçesinde bu ayın gerçek giderlerini sıralamak ileride sürpriz çıkmasını engeller. Prim ya da zam konuşmak istiyorsan elindeki başarıları belgele.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortaklıkla gelen gelir ve ortak gider konusu bugün öne çıkıyor; Jüpiter yedinci evden Ay'la kare yaparken pazarlıkta fazla cömert davranmana yol açabilir. Kendi payını koruyan bir şart eklemek ve sözleşmeleri yazılı hale getirmek akıllıca. Ay kariyer evinden geçerken yöneticin ya da müşterin para konusunu açabilir; elindeki başarıları ve rakamları hazır tut. Venüs'ün retro hareketi eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir ödemeyi yeniden getirebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak yerine mevcut dosyaları düzenlemek bugün daha verimli. Fiyat konuşmasında kararlı ama uzlaşmacı bir dil kullan. Ödeme takvimini baştan netleştirmek sonradan çıkacak anlaşmazlığı azaltır. Müşteriyle yazışmaları saklamak ilerde işine yarar. Ortak harcamalarda kimin neyi ödediğini yazmak da faydalı.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ek mesai, kurs ücreti ya da vergi gibi konular bugün gündeme geliyor; altıncı evdeki Jüpiter Ay'la kare kurarken fazla çalışarak kazancı büyütme isteği veriyor. Sağlığını gözeten bir sınır koymak uzun vadede daha kârlı. Ay'ın dokuzuncu evden geçişi eğitim ya da yurt dışı bağlantılı bir yatırımı akla getiriyor, fiyat araştırmasını bugün yapıp ödemeyi birkaç gün sonraya bırak. Geri hareketteki Venüs eski bir evrak işini yeniden açabilir; belgeleri bir kez daha okumak seni korur. Öğleden sonra boşluktaki Ay yeni bir taahhüt altına girmemeni söylüyor. Borç ve alacak kalemlerini sıralamak içini rahatlatır. Maaş dışı gelirlerini ve kesintilerini aynı tabloda toplamak bütçeni netleştirir. Küçük bir tutarı otomatik olarak kenara ayırmak güven verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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