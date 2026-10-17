Günlük Para Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, akşamki İlk Dördün kariyer evindeki Ay ile ortaklık evindeki Güneş'i karşılaştırırken, para konusunda iş ve ortak çıkarlar arasında bir denge kurmanı istiyor. Sekizinci evdeki Venüs retrosu hâlâ bekleyen bir ödemeyi ya da ortak bir borcu gündemde tutuyor, sabah saatlerinde Merkür'le Ay'ın sekstili ise bu konuyu sakin biçimde konuşmanı kolaylaştırıyor. Maaş, prim ya da ek gelir için yazılı bir hesap çıkarmak iyi olur. Yeni bir taksit sözü vermeden önce toplam geri ödemeyi hesapla. Ortak bir yatırım teklifi geliyorsa koşullarını yazılı iste. Hafta sonu için küçük bir nakit sınırı belirlemek de yeterli. Alacaklı olduğun biri varsa hatırlatmayı nazik bir cümleyle yapmak ilişkiyi bozmadan sonuç verir. İş için aldığın bir hizmetin faturasını saklamak da ileride seni korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…