Günlük Para Burç Yorumuna Göre 16 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, ev, kira ya da aile kaynaklı bir gider bugün gündeme gelebilir; dördüncü evindeki Mars bunu öne çıkarırken Satürn'le yaptığı üçgen sabit giderlerini sadeleştirmen için sağlam bir zemin sunuyor. Elektrik, internet ve aidat gibi kalemleri tek tabloda toplamak rahatlatır. Sabaha doğru ileri harekete geçen Plüton kariyer evinde gelir kaynaklarını yeniden düşündürüyor; Ay'ın öğleden sonra Oğlak'a girmesi ise eğitim ya da yurt dışıyla ilgili bir ödemeyi gündeme getirebilir. Retrodaki Venüs büyük alışverişleri birkaç gün ertelemeni öneriyor. Evde yapılacak bir onarım için iki farklı usta teklifi almak bütçeni korur. Birikim hedefin için küçük bir tutarı ay sonunu beklemeden ayır. Kredi kartı limitini gözden geçirmek de iyi olur. Aidat borçlarını geciktirmemek faiz yükünü önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…