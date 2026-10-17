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Koç Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 18 Ekim Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, akşamki İlk Dördün kariyer evindeki Ay ile ortaklık evindeki Güneş'i karşılaştırırken, para konusunda iş ve ortak çıkarlar arasında bir denge kurmanı istiyor. Sekizinci evdeki Venüs retrosu hâlâ bekleyen bir ödemeyi ya da ortak bir borcu gündemde tutuyor, sabah saatlerinde Merkür'le Ay'ın sekstili ise bu konuyu sakin biçimde konuşmanı kolaylaştırıyor. Maaş, prim ya da ek gelir için yazılı bir hesap çıkarmak iyi olur. Yeni bir taksit sözü vermeden önce toplam geri ödemeyi hesapla. Ortak bir yatırım teklifi geliyorsa koşullarını yazılı iste. Hafta sonu için küçük bir nakit sınırı belirlemek de yeterli. Alacaklı olduğun biri varsa hatırlatmayı nazik bir cümleyle yapmak ilişkiyi bozmadan sonuç verir. İş için aldığın bir hizmetin faturasını saklamak da ileride seni korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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