Günlük Para Burç Yorumuna Göre 19 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, ilişkiler evinde Plüton'la buluşan Ay ortak bir parasal sorumluluğu yoğun biçimde gündeme getiriyor; dördüncü evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise ev ya da aile kaynaklı bir gideri öne çıkarıyor. Birlikte karar verdiğin bir harcamada kimin ne kadar pay üstleneceğini açıkça konuşmak öğleden sonra sana huzur verir. On birinci evdeki Uranüs arkadaş çevresinden gelen bir işbirliği fikrini destekliyor, ama ev masrafını bir hafta bekletmek hesabı korur. Tamir ya da yenileme için birkaç teklif al. Kira, aidat gibi sabit ödemelerini haftanın başında kontrol et. Büyük bir kararı yarına bırakmak daha sağlıklı. Aldığın bir hizmetin faturasını saklamak ve garanti belgelerini tek yerde toplamak da ileride işine yarar. Taksit sayısı uzun olan teklifleri toplam tutarla kıyasla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…