Günlük Para Burç Yorumuna Göre 20 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, kariyerinden gelen gelirin ile ortaklık evindeki ödeme beklentileri öğle saatlerinde bir araya geliyor; Akrep'teki retro Venüs ile Plüton'un karesi kimin ne kadar sorumluluk aldığını yeniden tartıyor. Maaş, prim ya da hizmet bedeli konusunda net bir cümle kurmak mantıklı. Şafakta Ay ve Satürn'in sekstili uzun vadeli bir gelir planını düzene sokmana destek oluyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi sözleşme maddelerinde kaymaya neden olabilir, imzadan önce metni yeniden oku. Fatura ve makbuzlarını bir arada tut, düzenli bir birikimi gözden geçir ve büyük alışverişi bir gün beklet. Kira, aidat ve üyelik gibi düzenli ödemelerini bir kez gözden geçirmek gün sonunda huzur verir. Beklenmedik masraflara karşı küçük bir yedek ayırmak da bütçeni korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…