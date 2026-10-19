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Koç Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 20 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğleye doğru geri giden Venüs ile Plüton arasındaki kare ortak para ve arkadaşlarla paylaşılan bir giderde sınırlarını konuşmanı istiyor. Sekizinci evindeki bu gerginlik borç, kredi ya da bekleyen bir alacak konusunu gündeme taşıyabilir. Günün ilk dakikalarında Ay ile Satürn'in kurduğu sekstil taksit ve ödeme planı için sakin bir zemin hazırlıyor. Grup harcamasına dahil olmadan önce payını not et. Gün sonunda Merkür karesi yazışmalarda rakam hatasına yol açabileceğinden gönderdiğin tutarları iki kez kontrol et. Büyük bir borç ya da yatırım kararını yarına bırakmak daha sağlıklı. Banka bildirimlerini açık tut ve ay sonu ödemelerini şimdiden takvime işle. Ortak yatırım tekliflerinde koşulları yazılı iste. Akşam yapacağın ödeme yazışmalarında tutarı hem rakamla hem yazıyla belirt.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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