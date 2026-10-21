Günlük Para Burç Yorumuna Göre 22 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Merkür'ün sekizinci evinde yavaşlaması ortak para, borç ve kredi yazışmalarını bugün sürüncemede bırakabilir; bu konularda sabırlı olmak kazandırır. Ay'ın bütün gün yönsüz kalması yüzünden yeni bir yatırıma, büyük bir alışverişe ya da imza gerektiren bir işe girme. Gece Ay'ın üçüncü evindeki Uranüs'le kurduğu kare yazışma veya yol kaynaklı küçük bir gideri ortaya çıkarmış olabilir; sabah kart hareketlerine bak. Akşama doğru retro Venüs eski bir alacağı ya da ortak bir masrafı yeniden düzenlemen için sakin bir pencere açıyor. Bekleyen faturaları erken ödemek ve ödeme tarihlerini bir yere yazmak içini rahatlatır. Küçük bir yedek bütçe de her zaman işe yarar. Gün sonunda hesap özetine bir kez daha bak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…