Günlük Para Burç Yorumuna Göre 24 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, Güneş ile Venüs'ün burcunda buluşması emeğinin değerini ve kendi fiyatını yeniden belirlemen için doğal bir fırsat sunuyor. Merkür de aynı burçta geriye döndüğü için bu fiyatı duyurmadan önce rakamlarını ve gerekçelerini sağlamlaştırmak şart. Yeni bir sözleşme, kredi ya da yatırım kararı almadan önce her satırı iki kez oku. Gün doğmadan Plüton'la sekstil yapan Ay gizli bir kaynağı ya da unutulmuş bir alacağı akla getirebilir; eski dekontlara ve hesap hareketlerine göz at. Satürn'le kavuşan Ay ise ay sonu bütçeni sağlam temellere oturtman için basit ve gerçekçi bir plan çizdiriyor. Tek bir tasarruf hedefi belirle ve onu yazılı hale getir. Yakın çevreden gelen borç sorularında net bir sınır belirlersen hem ilişkini hem cüzdanını korursun.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…