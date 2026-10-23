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Koç Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 24 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür sabahın geç saatlerinde geriye dönerken ortak para, kredi ve borç alanında üç haftalık bir yavaşlama başlıyor. Elinde birden fazla borç ya da taksit varsa hepsini tek bir tabloya yaz ve faizi en yüksek olandan başlayarak kapatma sırasını belirle. Gün ortasından sonra Satürn'e yaklaşan Ay bu planı uygulamak için gereken disiplini veriyor. Güneş ile Venüs'ün Akrep'teki buluşması bir ortakla ya da kurumla eski bir hesaplaşmayı iyi bir noktaya taşıyabilir. Gece boyunca Neptün'ün gölgesinde kalan zihnin yüzünden rakamları bulanık görmüş olabilirsin, bu yüzden ilk işin hesabı bir kez daha çıkarmak olsun. Yeni bir kredi başvurusunu retro bitene kadar ertele, mevcut limitlerini gözden geçirip gereksiz olanları kapat.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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