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Koç Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 23 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğle saatlerinde Akrep'e geçen Güneş ortak para, kredi ve borç konularını aydınlatıyor. Bir ortakla yapılacak hesaplaşma ya da bir banka başvurusu bugün gündeme gelebilir; rakamları açık söylemekten çekinme. Merkür yarın geriye dönmeye başlayacağı için sigorta poliçesi, taksit ya da kredi sözleşmesi gibi belgeleri şimdi okuyup imzalamak, sonradan baştan başlamaktan iyidir. Gece geç saatte Ay burcuna girdiğinde ani bir alışveriş isteği doğabilir; sepetini sabaha bırak. Eski bir alacağını hatırlatacaksan kısa ve nazik bir mesaj yeter. Dekontları fotoğraflayıp tek klasörde toplaman önümüzdeki hafta işine yarar. Aylık gelir gider tablona ortak harcamaları ayrı bir sütun olarak eklemek hesaplaşmayı kolaylaştırır. Sigorta yenileme tarihlerini de takvimine yaz, ay sonunu rahat geçirirsin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Aylık Koç Burcu Yorumu

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Yıllık Koç Burcu Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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