Günlük Para Burç Yorumuna Göre 23 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Kova, öğle saatlerinde Güneş kariyer evine geçerken maaş, prim ya da terfi gibi konular yeniden konuşulabilir. Hazırlığını bu sabah yap: son altı ayda yaptığın işleri ve getirdiğin katkıyı üç cümleyle özetle. Daha sabahın ilk ışıklarında kurulan Ay Merkür üçgeni bu cümleleri kurmanı ve yöneticine doğru zamanda anlatmanı kolaylaştırıyor. Merkür yarın retro olacağı için resmi sözleşme ya da zam yazışmasını öğleden önce bitirmek yerinde. İş için alacağın bir ekipman ya da yazılım aboneliğini birkaç gün beklet. Banka hareketlerini iş gelirleri açısından da bir kez gözden geçir. Prim ya da ek ödeme beklediğin bir iş varsa yazılı teyit iste. Küçük bir tasarruf hedefi belirleyip bu ay kenara ayıracağın tutarı yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…