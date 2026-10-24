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Koç Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 25 Ekim Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay burcunda dolaşırken parayla ilgili cesaretin yükseliyor ama bugünün en akıllı hamlesi büyük bir yatırım değil, küçük ve düzenli bir gelir fikrini hesaplamak. Haftada birkaç saatini ayırarak yapabileceğin bir hizmet, ders ya da el işi ürünü olabilir; tahmini aylık getiriyi tek satırda yaz. Gece yarısını bir saat geçe Mars'ın Ay'a uzattığı destek sabaha girişimci bir ruh bırakmış olabilir. Merkür'ün geri yürüyüşü ortak hesapta eski bir belirsizliği yeniden gösterebilir; bunu sofra sohbetinde sakince çöz. Yeni bir abonelik ya da taksit almadan önce bir gece bekle. Gelirini artıracak fikri kimseye anlatmadan önce üç temel maliyetini hesapla, ardından deneme satışını küçük bir arkadaş grubunda yap, geri bildirimleri not al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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