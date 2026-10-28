Günlük Para Burç Yorumuna Göre 29 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Jüpiter dördüncü evinde olduğundan ev, aile ya da gayrimenkul alanında bir kazanç ya da olumlu bir gelişme gündeme gelebilir; akşamki Ay sekstili bu konuda bir görüşme yapmak için uygun bir saat sunuyor. Kira artışı, aidat ya da tadilat teklifi varsa bugün netleştirmeye çalış. Sabah Mars'la kurulan sekstil iş yerindeki bir ödemeyi hızlandırabilir, öğle civarında ise Merkür'e uyumsuz bakan Ay bir ortağın verdiği rakamı farklı anlamana yol açabilir. Rakamları yazılı teyit et. Venüs geri giderken pahalı ve duygusal bir alışverişi ertele; sepeti bir gün beklet. Ay sonu için küçük bir ev bütçesi çıkarmak huzur verir. Faturalarını ödeme tarihine göre sıralamak da işini kolaylaştırır. Yemek ve market harcamasını da bir listeye yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…